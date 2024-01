«Casi me atraganto», María Pía Copello confiesa su inesperada pedida de mano hace 18 años

María Pía Copello público en sus redes clips de hace 18 años cuando estaba a punto de casarse y reveló detalles inéditos de su pedida de mano que le provocaron las risas confesarlo.

La conductora de tv se mostró feliz de cumplir 18 años de casada con su esposo Samuel con quien tiene 3 maravillosos hijos fruto de su amor, compromiso y respeto durante todos los años juntos.

Divertida experiencia

María Pía Copello reveló como fue la pedida de mano de Samuel y es que la conductora pensó que nunca llegaría ese momento soñado.

«Yo siempre lo molestaba que cuando me iba a pedir la mano», dijo inicialmente.

Pues Samuel ya tenía planeado pedírselo aquel día mientras se tomaban unas copas, pero la manera en que se lo pidió fue jalada de los pelos.

«Yo le reclamaba y él se reía, más cólera me daba, me dijo toma tu trago y yo ya no quería pero luego tomé y casi me atraganto», agregó.

Y es que el esposo de María Pía había colocado el anillo dentro de la copa para que la influencer al momento de tomarlo se diera con la sorpresa.

«Ese día estaba emocionada, no pude ni dormir», dijo la ex animadora infantil con un brillo único en los ojos pues había encontrado a su otra mitad.

Es así que la influencer reveló estos detalles en sus historias de Instagram con motivo de su 18 aniversario dónde ambos disfrutaron en China.

18 años llenos de amor

María Pía Copello se encuentra más enamorada que nunca de su esposo Samuel con quien ya comparte 18 años juntos de aniversario es por ello que la ex conductora infantil no dudó en compartir unas emotivas palabras hacia su compañero de vida.

«18 años juntos mi amor y viviendo mil aventuras en todos estos años», empezó diciendo.

Y es que la conductora se encuentra pasando unos días inolvidables en China junto a su esposo pues ambos decidieron darse una escapada en estas vacaciones para disfrutar de su tiempo en pareja.

«Esta vez celebramos nuestro aniversario en China qué locura quién lo hubiera imaginado hace más de 20 años cuando empezamos esta historia juntos», agregó.

Los motores de sus vidas

María Pía tiene tres hermosos hijos junto a su esposo y cada vez que puede presume a cada uno de ellos ya que su personalidad de sus hijos la tiene enamorada, cabe recalcar que uno de ellos acaba de recibir los sacramento de la confirmación por lo que derramó algunas lágrimas al ver como sus hijos crecen de manera acelerada.

«Hoy luego de tres hijos que son nuestro motor solo puedo agradecer a la vida porque nos conocimos y formamos este hogar. «Feliz aniversario, te amo», finalizó Pia.

En las fotografías que compartió la influencer se le puede ver disfrutando en un elegante restaurante y su principal fotógrafo y mayor fan es su esposo.

Quien no se perdió de ningún momento y capturó cada detalle de su romántica velada.

Personajes conocidos del medio no dudaron en felicitarlos por demostrar ser un matrimonio estable y sólido lejos de los escándalos.

«Felicidades», escribió Anna Carina Copello; «que se multipliquen las bendiciones que están recibiendo mucha luz, amor y sonrisa siempre», dijo Ismael La Rosa; «Que sean muchos más», agregó Hugo García; «Bendiciones», escribió Samantha Batallanos.