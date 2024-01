«Quieren que vaya dos días gratis”, Mariella Zanetti explota con ‘Hablando huev***s»

Mariella Zanetti reveló en una entrevista para el programa ‘Todo se filtra’ de Samuel Suárez que fue invitada al programa de YouTube de ‘Hablando Huev***s», sin embargo, no le quisieron reconocer ni los pasajes para los días de ensayo, por lo que explotó contra la producción del dúo de cómicos.

La ex vedette no sería la única en pasar por estos momentos incómodos ya que Miguel Vergara narró una experiencia similar en la que también fue invitado y solo le querían ofrecer 300 soles por su participación.

Molesta con ‘Hablando Huev***s’

Mariela Zanetti se mostró incómoda e indignada con la producción del programa cómico ‘Hablando Huev***’ y es que la animadora aseveró que no le quisieron reconocer ni la movilidad para asistir a los días de ensayo siendo de conocimiento público el éxito que tienen en el país.

En el programa de Samuel Suárez, Mariella afirmó que fue invitada para un conocido programa de gran popularidad en internet sin embargo tuvo una mala experiencia con su producción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariella Zanetti (@lazanettioficial)

«Hay muchos programas que invitan pero no quieren dar ni para la movilidad», dijo Zanetti.

Y es que la animadora reveló que estaba dispuesta a participar de este famoso programa de YouTube pero la falta de reconocimiento por su trabajo y por su esfuerzo de asistir a los ensayos fue nulo.

«Como ese programa de ‘Hablando Huev***’ con público lleno que quieren que vaya gratis. Dos días que chambee, no pues así no es tampoco», dijo Mariella.

Mariella recalcó que tiene en su WhatsApp la prueba de invitación que le hicieron, sin embargo, le disgusto mucho que no fuera valorado su talento y su trabajo ya que ambos viven de los medios de comunicación.

Mira también: ¡Paren todo! Se rumorea que existe un ampay entre Melissa Paredes y conocido personaje de ‘Al fondo hay sitio

«Si uno también ocupa su tiempo y da contenido eso es una chamba. No puede ser tan caradura un productor de llamarte a invitarte…», finalizó la ex conductora de TV.

Y es que como se recuerda este no es el único caso en el que la producción de hablando h… No reconoce el trabajo de los artistas conocidos que invita a su programa por lo que anteriormente ya ha desatado la polémica.

Un caso más

Miguel Vergara sorprendió a sus seguidores al contar la oferta de pago que le brindaron la producción de Jorge Luna y Ricardo Mendoza conocidos humoristas conductores del programa ‘Hablando huevad*s’.

Cómo se sabe la pareja de cómicos suele invitar a personajes conocidos para hacerles entrevistas divertidas y amenas que saquen más de una carcajada su público por lo que consideraron contar con la participación de Miguel Vergara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Vergara (@miguelvergaraoficial)

Sin embargo, el actor confesó que tuvo una mala experiencia con la producción del programa humorístico por lo que desistió de ser parte del show.

La producción se puso en contacto con él para participar en uno de sus programas y le ofreció un pago de 300 soles por su participación.

Esta cifra cubría dos días de ensayo y la grabación del programa que se desarrollaría.

Sin embargo, este monto no justificaba su participación en uno de los programas más famosos del país.

“Me llamaron y me dijeron para participar en el programa y me querían pagar 300 soles. Pero hermano, 300 soles y tenía que ensayar dos días», dijo inicialmente.

Incluso Vergara mencionó que a la persona que lo llamó tuvo que responderle de una manera sarcástica ya que consideraba una burla la tarifa que le ofrecieron para contar con su presencia en el show humorístico.

Mira también: “Después de años logré encontrar mi paz”, Mario Irivarren confiesa estar enamorado de Onelia Molina

«A su asistente o productor que me llamó le digo: ‘No seas chistoso si una entrada de ustedes cuesta 300 soles y me quieren dar 300 soles por dos días. No, papito’”, terminó diciendo.