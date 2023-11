¡Un logro más! Mario Hart gana competencia de auto y lo celebra en familia

Mario Hart se encuentra en su mejor momento y es que después del éxito que tiene luego de volver a la música, el popular «Chato» ha ganado una reciente competencia de autos.

El co conductor de «Mande quien mande» se mostró orgulloso a través de sus redes sociales donde compartió las fotos de su premiación junto a su familia.

Un logro más

Mario Hart no deja de cosechar logros en su carrera y es que no solo viene teniendo éxito como cantante, sino también como piloto de autos, además que es a lo que se dedica hace muchos años.

Esta vez el esposo de Korina Rivadeneira ganó el Master Max Rotax Racing Campeonato 2024 y ocupó nada más y nada menos que el primer lugar.

«Gran forma de terminar el fin de semana! Después de una noche intensa con 2 shows previos a la carrera, y un inicio de competencia un poco accidentado, pudimos rescatar una victoria en el campeonato de Karting», escribió Hart.

Era de esperarse que Mario asista a ese campeonato con la compañía de su familia, sin embargo, fue su hijo Mario Junior quien lo acompañó al podio para la respectiva premiación.

«Y podio con mi chibolo», dice el mensaje de Mario Hart.

A pesar de haber sido duramente criticado estas últimas semanas por usuarios y por Leslie Shaw quien puso en tela de juicio su talento para la música. El piloto se ha enfocado en seguir trabajando en sus temas musicales y en sus proyectos personales.

Lanza nuevo tema

Mario Hart finalmente lanzó un nuevo tema musical después de muchos años en los que estuvo lejos del rubro musical, el popular ‘Chato’ Hart usó sus redes sociales para dar a conocer esta noticia y para explicar el motivo de esta nueva canción pues el piloto recalcó que su principal motivación fueron sus hijos.

«TU LLEGAR! Una canción hecha con todo el ❤️ pensada en mis hijos!», escribió el cantante emocionando a todo su público que esperaba nuevos temas de Hart quien poco a poco se ha ganado el cariño del público.

Asimismo, Mario aseveró que espera que su tema logre representar a todos los padres de familia que como él saben lo que significa tener hijos y lo importantes que son en la vida de una persona.

«Espero que sea una canción con la que se identifiquen todos los padres», finalizó el ex chico reality.

Por su lado, diversos usuarios no dudaron en respaldar a Mario, así como también hubo otros que consideran hasta el momento que el ‘Chato’ no canta y que no tiene el talento para la música.

«Vamos Mario, sigue y no abandones tu carrera», «Bien Mario tú si comenzaste a hacer carrera. Nadie te lo regalo», «A mí me encanta digan lo que diga la gente», «Exitosss Mario, me gustan todas tu canciones», fueron algunos de los comentarios positivos.

Además, no faltaron los comentarios mal intencionados para el corredor; «Hay que ser sinceros no cantas nada», «Pero si no tienes talento», «Era broma por qué te lo tomaste en serio», «Mario me caes bien🙌 pero hay que decir la verdad no cantas la verdad», comentaron.