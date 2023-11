«Pensada en mis hijos», Mario Hart lanza nuevo tema musical que promete romperla en redes

Mario Hart usó sus redes para dar a conocer que acaba de lanzar un nuevo tema musical en honor a sus dos hijos, y es que el popular ‘Chato’ Hart afirmó que ellos han sido uno de sus principales motores para sacar adelante su carrera musical.

El piloto de autos está dando de qué hablar tras su retorno al rubro musical pues hace ya algunas semanas que sus fans le pedían contenido nuevo y así se lo concedió el co conductor de ‘Mande quien mande’.

Nuevo tema

Mario Hart finalmente lanzó un nuevo tema musical después de muchos años en los que estuvo lejos del rubro musical, el popular ‘Chato’ Hart usó sus redes sociales para dar a conocer esta noticia y para explicar el motivo de esta nueva canción pues el piloto recalcó que su principal motivación fueron sus hijos.

«TU LLEGAR! Una canción hecha con todo el ❤️ pensada en mis hijos!», escribió el cantante emocionando a todo su público que esperaba nuevos temas de Hart quien poco a poco se ha ganado el cariño del público.

Asimismo, Mario aseveró que espera que su tema logre representar a todos los padres de familia que como él saben lo que significa tener hijos y lo importantes que son en la vida de una persona.

«Espero que sea una canción con la que se identifiquen todos los padres», finalizó el ex chico reality.

Por su lado, diversos usuarios no dudaron en respaldar a Mario, así como también hubo otros que consideran hasta el momento que el ‘Chato’ no canta y que no tiene el talento para la música.

«Vamos Mario, sigue y no abandones tu carrera», «Bien Mario tú si comenzaste a hacer carrera. Nadie te lo regalo», «A mí me encanta digan lo que diga la gente», «Exitosss Mario, me gustan todas tu canciones», fueron algunos de los comentarios positivos.

Además, no faltaron los comentarios mal intencionados para el corredor; «Hay que ser sinceros no cantas nada», «Pero si no tienes talento», «Era broma por qué te lo tomaste en serio», «Mario me caes bien🙌 pero hay que decir la verdad no cantas la verdad», comentaron.

Leslie Shaw arremete contra Mario Hart

Esta vez, en una entrevista para el canal de YouTube “Flowreando”, Leslie Shaw fue consultada por “Tal Para Cual 2”. La primera parte de esta canción la grabó junto a Mario Hart y fue un éxito, por lo que, tras su regreso a la música, muchos le piden al piloto sacar una segunda parte.

“¿Te juntarías con Mario Hart para ‘Tal para cual 2’?”, fue la pregunta de Gianina Portugal, ante ello la respuesta de la cantante rubia fue esta, “sería una falta de respeto juntarme con una persona no está a mi nivel”, señaló, para luego dar la estocada final.

“Él está en el subsuelo. No es ni compositor, no es ni productor, no baila, es feo, se viste mal, o sea no lo veo (…) Productores de otros países me respetan, respetan mi arte y aquí siento que, no sé si es irresponsabilidad. Yo tenía muchas ganas de colaborar con artistas peruanos”, agregó Leslie Shaw.

El regreso a la música de Mario Hart no cayó nada bien en Leslie Shaw. La expareja del piloto de autos lo criticó hace unos días y señaló, sin filtros y fiel a su estilo, que él no es un artista.

“Yo no soy quién para juzgar a los artistas, pero como él no es artista, debería ser piloto porque nos falta un piloto peruano que nos represente. Zapatero a su zapato. Cuando un hace algo, tiene que hacerlo bien, pero cuando uno no hace nada, trata de hacer muchas cosas y al final todo le sale mal”, dijo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.