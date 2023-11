¡Le dijo de todo! Emilio Jaime “destruye” a Leslie Shaw tras críticas a artistas peruanos del género urbano

¡Le cantó sus verdades! Leslie Shaw viene sosteniendo una “guerra” mediática con distintos artistas peruanos del género urbano. Los ácidos comentarios de la rubia no han caído nada bien en Jota Benz, Handa, Micheille Soifer, Mario Hart, Mayra Goñi, Flavia Laos, entre otros y recientemente Emilio Jaime también salió a hablar en contra de la exchica reality.

Emilio Jaime arremete contra Leslie Shaw

El último viernes, Leslie Shaw estuvo en el set de “Magaly Tv, La Firme” y no dudó en seguir “disparando” contra sus detractores. La cantante señaló que no están a su nivel y también confesó que no quiere grabar con ningún artista peruano “porque hay niveles”.

“No me da la gana de trabajar con nadie de aquí (Perú), no me gusta nadie, no me pueden obligar. Si a mí no me gusta, no me importa, a mí me tiene que gustar, yo soy la artista (…) hay niveles y respeten la jerarquía. ¿Han ganado un premio? ¿Han firmado con una disquera? No. Que no se metan conmigo”, señaló Leslie Shaw.

Tras estos polémicos comentarios, Emilio Jaime, en una reciente entrevista con “Flowreando”, no dudó en lanzar más de un dardo contra Leslie Shaw. Además de tildarla de egoísta, también señaló que es una persona soberbia.

“¿A quién del género sigue Leslie? no sigue a nadie, seguro quiere la torta para ella sola, no sabe que la torta es grande y todos tenemos un espacio. Ella quiere toda la atención, qué de malo hay que haya tantos artistas peruanos chambeando, sacándose la mi*, queriendo representar bien al Perú”, comentó Emilio Jaime.

“Debería empezar de cero, tuvo una colaboración con Mau & Ricky y se podría decir que es el único tema exitoso que ha tenido en su carrera, pero no es que trascendió en otros lugares o países, no es que con ese tema pueda vivir de sus regalías. Pasó algo con el tema con Thalía, pero yo ni siquiera sé cuál es (…) A veces hay que bajar la cabeza y empezar de cero, no está mal”, agregó Emilio Jaime.

Todo gracias a Mario Hart

Además, Emilio Jaime recordó que Leslie Shaw solo se hizo conocida por Mario Hart. Para el artista peruano que ahora radica en Colombia, la intérprete de “La Faldita” debe darle las gracias al “Chato”, ya que gracias a él sus canciones empezaron a sonar.

“Todo fue por el problema mediático que ellos tuvieron. Luego se desapareció y ha vuelto a aparecer luego de cuatro años, recién se ha vuelto a activar por hablar mier* de toda la gente, ve que le funcionó y lo siguió haciendo”, sostuvo Emilio Jaime fuerte y claro.

“Sabe que hablar de Mario le ha servido, por eso va a sacar ‘Tal para cual 2′. No canta ese tema ni en sus shows, porque estaba Mario, y ahora (lo lanza) porque hablar de Mario le sirvió”, expresó en el podcast ‘Flowreando’.