¡Más enamorada que nunca! Mónica Sánchez sorprende a sus seguidores al presentar a su novio en redes

La reconocida actriz peruana, Mónica Sánchez, ha causado sorpresa entre sus seguidores al dar a conocer a su novio, Daniel Sacro, mediante una emotiva publicación en Instagram. El músico, publicista y escritor argentino ha residido en Perú durante casi diez años, expandiendo su agencia publicitaria y explorando su creatividad como autor de libros infantiles y músico. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Sánchez presentó a su novio

La popular actriz peruana, quien se ha caracterizado por no exponer su vida privada, utilizó sus redes sociales para sorprender a todos sus seguidores. En un extenso mensaje a inicios de este año, Mónica Sánchez presentó a su novio y se mostró bastante feliz en esta nueva etapa. Además, el galán es menor que ella por casi diez años, lo cual no pasó desapercibido por los internautas en redes sociales. Ellos también comentaron al respecto.

«Pusiste a prueba mi resistencia, mi fortaleza y mi memoria. Me recordaste todo lo que me duele, así como todo lo que me importa y lo que me importo. Llenaste mi cabeza de preguntas, mi cuerpo de fragilidad y mi alma de mayor sabiduría y templanza. Es difícil decirte adiós, por que me trajiste a un lugar distinto, a un cambio de piel que incomoda y perturba pero a la vez libera, promete y expande lo mejor de mí. Eres un año de aquellos en mi existencia. Gracias por el Amor, por la música, la lectura, por cada personaje en el teatro, el cine y la tele, por invitarme a re mirar lo que daba por sentado, a escuchar lo más hondo y sutil y a sentir el confort de mi cálida luz interior«, se puede leer en el post de la actriz.

¿Quién es Daniel Sacro?

Daniel Sacro, alias Daniel Sacroisky, es un versátil argentino de 42 años que ha descubierto en Perú un terreno propicio para ampliar sus horizontes profesionales. A través de su agencia publicitaria, no solo ha dejado una marca en el ámbito publicitario, sino que también ha colaborado en la escritura de un libro para niños con Rómulo Franco y ha lanzado su primer CD, manifestando así su pasión por la escritura y la música.

Recordemos que en junio de 2023, un programa de entretenimiento registró a la destacada actriz Mónica Sánchez, de 53 años, siendo observada ingresando a un departamento en Barranco en compañía del cantante Daniel Sacroisky, un músico argentino de 42 años. La pareja disfrutó de la noche juntos, y al día siguiente en la mañana, la artista se retiró temprano llevando consigo su almohada.