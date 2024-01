Samantha Batallanos revela en qué momento murió su amor por Jonathan Maicelo: «Vi odio en su mirada»

Samantha Batallanos cerró el año finalmente poniendo fin a la relación tumultuosa que mantenía con Jonathan Maicelo. En una entrevista, compartió el momento en que sintió que todo el amor que tenía por el boxeador se extinguió por completo. Como se recuerda, hace algunas semanas, la modelo Samantha Batallanos reveló a través de unos videos cómo su entonces pareja, Jonathan Maicelo, la sometía no solo a abusos verbales y psicológicos, sino también a maltrato físico. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samantha Batallanos y el momento en el que murió su amor

En una entrevista con un medio local, Samantha Batallanos compartió sus sentimientos después de la experiencia en su complicada relación con el boxeador Jonathan Maicelo. La modelo señaló que en este período de su vida opta por la soledad para enfocarse en su proceso de curación personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samantha Batallanos (@samanthabatallanosoficial)

“Por ahora, sí. Soy una mujer joven, en algún momento creo que podría pensar en eso, pero ahora lo mejor es estar solita. Antes tenía un tema que terminaba una relación y empezaba otra”, comentó al principio.

Luego de ello, manifestó cuando fue el momento que se dio cuenta que el amor que sentía había muerto completamente. “Sí, murió, claro ha sido un proceso. ¿Sabes cuándo muere? Cuando vi tanto odio en su mirada hacia mí, tanto rencor, tanta oscuridad al maltratarme, ahí me saco la venda de los ojos y digo: Cómo puedo querer a alguien así o tener miedo de perderlo”, manifestó.

“Estaba cegada, ahí va la decepción y a la vez resignación que me ayudó para seguir adelante. No he perdido mi hombre, he perdido mis problemas, al final me da pena, porque algún día se dará cuenta que el ego y orgullo no funcionan en estas situaciones porque, así como yo perdí, él perdió más. Igual no guardo rencores, al final le deseo el bien a todo el mundo”, añadió.

Su proceso legal contra Jonathan Maicelo

Además, durante la entrevista con el medio local, Samantha Batallanos describió la situación actual del procedimiento legal que ha iniciado contra Jonathan Maicelo. “El abogado lo está viendo, eso sigue su curso, yo estoy concentrada en curarme, en tener paz. Lo correcto que hice fue hablar y denunciar, por mi parte ya cumplí como ciudadana, mujer, ser humano”, informó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samantha Batallanos (@samanthabatallanosoficial)

Cabe resaltar que ambos llevaron su caso a los medios de comunicación, pues en diferentes programas dieron detalles sobre su tormentosa relación. Esto tomó por sorpresa a muchos televidentes, ya que la pareja se pintaba como una de las más sólidas del 2023, sin embargo, terminó en la lista de las rupturas amorosas del año pasado.