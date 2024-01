Mayra Couto confiesa su deseo de ser madre: «Tengo 32, planeo ser mamá dentro de unos años»

Mayra Couto, conocida por su papel de Grace en «Al fondo hay sitio», compartió en la alfombra roja del Avant Premier de «¿Ahora somos 3? Sí mi amor 3» sus emociones sobre la maternidad. Parece que los planes de ser mamá están en su radar, pero la actriz tiene claro que será más adelante.

Mayra Couto quiere ser mamá

En medio de la celebración por la película peruana, la prensa le preguntó a Mayra Couto si la maternidad estaba en sus planes. Y vaya que sí. La actriz, con sus 32 años, reveló: «Sí, por supuesto está en mis planes. Tengo 32 así que planeo (ser mamá) dentro de poco, no sé cuándo o dentro de unos cuántos añitos ser mamá. No sé si naturalmente o adopte, pero sí me encantaría, es algo que está dentro de mis planes, pero a largo plazo».

Mayra Couto no tiene apuro, pero sus planes de formar una familia junto a su esposo, cuando esté felizmente casada, están bien alineados. Aunque se ha destacado por su deseo de volver a actuar en «Al fondo hay sitio», Mayra deja claro que también tiene sueños personales en el horizonte.

Esta revelación de Mayra sobre su deseo de ser mamá confirma su conexión con el público, ya que comparte sus anhelos de una manera auténtica y cercana. Aunque sus fans están emocionados con la idea de verla en la pantalla nuevamente, también celebran la posibilidad de que la talentosa actriz cumpla su sueño de convertirse en madre.

La posibilidad de formar una familia

La actriz, que ha estado en el ojo público últimamente por su disposición a volver a «Al fondo hay sitio», también ha expresado su temor de que otra actriz interprete a su querido personaje Grace. Sin embargo, en este nuevo capítulo de su vida, la posibilidad de formar una familia es una prioridad, aunque sea en unos años.

Con su característico estilo franco, Mayra Couto dejó en claro que la maternidad es un deseo latente en su corazón, y aunque no hay fechas concretas, la actriz está lista para embarcarse en esta hermosa etapa cuando llegue el momento adecuado.

En resumen, Mayra Couto, la carismática actriz que ha cautivado a muchos, se abre sobre su deseo de ser madre y nos regala un vistazo a sus planes futuros. El público celebra su autenticidad y le desea lo mejor en esta nueva y emocionante aventura.