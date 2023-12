«Me mandó a la conch…»: Pablo Saldarriaga contó su mala experiencia actuando con Tatiana Astengo

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga estuvieron presentes en el pódcast de Carlos Orozco, específicamente en el episodio titulado ‘La era del cine’, donde discutieron sobre las producciones cinematográficas locales y también expresaron opiniones críticas sobre algunos actores y actrices, incluyendo a Aldo Miyashiro, Christian Thorsen y Tatiana Astengo. Ante ello, el relato de Saldarriaga sobre la actriz Tatiana Astengo no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La mala experiencia de Pablo Saldarriaga

En la conversación, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga abordaron el tema de actores que consideran antipáticos desde su perspectiva. En este contexto, mencionaron a Tatiana Astengo, alegando que supuestamente tuvo un trato desagradable hacia Pablo Saldarriaga, quien recientemente participó en un espectáculo con motivo de los 25 años de ‘Torbellino’, junto a Erika Villalobos, Fiorella Cayo, entre otros. Este relato no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes se interesaron rápidamente en lo que había sucedido.

“Yo he trabajado con ella en ‘Torbellino’. A mí me cae bien. La escucho ahora y me da la impresión que está un poco resentida. Y cuentan que a Oriana Cicconi le hacía un bullying terrible en la novela de América (‘Luz María’)”, dijo Gabriel Calvo. “A mí me parece un ‘karmón’. ¿Ha aprendido algo? ¿Algo de no tratar mal a la gente?”, agregó Saldarriaga.

Posteriormente, afirmó que él también experimentó maltrato por parte de la actriz. Según explicó, la artista se disgustó con él porque le señaló que había olvidado parte del guion del cortometraje en el que ambos estaban involucrados. “Ella no sabía su parte. Le dije: ‘Creo que tenías que cantar en este espacio’. Me dijo: ‘calla, anda, toca tu saxo’”, dijo, ante la sorpresa de Carlos Orozco.

¿Qué pasó con la actriz Oriana Cicconi?

Con relación a lo narrado por el actor Pablo Saldarriaga, cabe recordar que no sería el único testimonio sobre la «mala experiencia» actuando con Tatiana Astengo. En el pasado, la actriz Oriana Cicconi reveló que sufrió abuso psicológico de parte de Tatiana Astengo cuando solo tenía nueve años, durante la filmación de la telenovela ‘Luz María’.

“Ella (Tatiana Astengo) me dijo que dejara de comer porque iba a ser una chancha y nadie me iba a querer. Me dio bulimia y anorexia, pero lo superé. Si lo cuento, es porque es la tercera causa de muerte entre hombres y mujeres. Luego, cuando creces y te repones de la enfermedad, te das cuenta de que el cuerpo no lo es todo”, manifestó Oriana Cicconi a Jannina Bejarano, directora de la revista Pandora. “Espero que haya cambiado. Pero ya pasó y la vida continúa. No le guardo rencor a nadie”, añadió la locutora.