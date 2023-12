«Me siento agradecida y orgullosa»: Mariella Zanetti dedicó emotivas palabras a su madre por fiestas navideñas

La ganadora de la 3ra temporada de «El Gran Chef Famosos», Mariella Zanetti estuvo de invitada en «América Hoy» en un especial navideño. Por tal motivo, los presentes en el programa empezaron a recordar momentos de su vida relacionados con la Navidad, una fecha muy especial en el mundo entero. Ante ello, la actriz cómica no dudó en reconocer el esfuerzo de su madre, a quien le dedicó emotivas palabras durante el especial del magazine.

Mariella Zanetti dedicó emotivas palabras para su madre

Durante el especial navideño de «América Hoy», Mariella Zanetti y Milena Zárate estuvieron de invitadas en el programa. Ante ello, junto a los conductores del magazine, recordaron entrañables momentos relacionados con la Navidad a lo largo de su vida. En ese sentido, la popular actriz cómica se refirió a su madre con unas bellas palabras y agradeciendo todo el apoyo que le brindó en su trayectoria.

«Bueno, yo sí tengo que agradecer a mi mamá. Que a pesar de las carencias, de haber sido madre soltera, nunca nunca me faltó un regalo. Ya después de tiempo, ya de grande supe muchos sacrificios que hizo mi madre por mi. Gracias mamá Aurora, ojalá puedas llegar a ver esta parte del programa porque no sabes lo agradecida y orgullosa que me siento que me haya tocado una madre de todo terreno», sostuvo Mariella Zanetti.

Se quebró al recordar a su hija

Tras recordar los mejores momentos en Navidad, Mariella Zanetti no pudo evitar recordar a la mayor de sus hijas Gamillé Ode, quien se encuentra fuera del país por una pasantía laboral. Ante ello, la popular actriz cómica contó que se encuentra apenada, pues su hija pasará sola las fiestas navideñas.

Mariella Zanetti confesó que esta será la primera Navidad 🎅que pase lejos de su hija y lamentó que la joven tenga que estar sola en estas fiestas. "Estará en su depa solita", sostuvo.

“Ay sí, es la primera Navidad que voy a pasar lejos de ella. Ya me está chocando porque todos los días que hablamos le pregunto cómo pasará la Navidad y me dice ‘acá pues en mi depa, solita’”, dijo entre lágrimas la Zanetti.

Cabe resaltar que la actriz y su hija Gamille participarán como invitadas en el programa «¿Cuál es el verdadero?». En esta ocasión, se enfrentarán a Santiago Súarez y Macarena Vélez, en una emisión programada para el sábado 23 de diciembre.