«Me tiraba costales de maíz», Sheyla Rojas revela que Mario Hart la cortejaba

Sheyla Rojas no pudo con su genio y reveló que Mario Hart en su momento cuando trabajaban juntos en Combate quiso intentar algo más que una amistad con la rubia modelo.

La influencer permanece en el Perú para cumplir con algunos proyectos, sin embargo, aprovechó la oportunidad para contarlo todo en el programa de ‘Mande quien mande’ donde fue la invitada especial.

Sin pelos en la lengua

La popular modelo pisó el set de María Pía Copello y contó infidencias de su vida privada involucrando en una de ellas al conocido Mario Hart dejando a más de uno boquiabierto.

Yes que Sheyla Rojas afirmó que en el pasado Mario Hart era un chico muy coqueto por lo que al parecer le había echado ojo a la chiclayana, sin embargo, afirmó que nunca pasó nada con el piloto de autos.

«Me tiraba costales de maíz», dijo Sheyla dando a entender que el ‘Chato’ Hart estaba muy interesado en ella, pero a fin de cuentas no pasó nada.

Hace mea culpa

Por otro lado, reconoció que se excedió con los ‘retoquitos’ que se hizo tanto en el rostro como en el cuerpo y explicó que cuando uno se vuelve famoso, los canjes por publicidad juegan una mala pasada si no se es lo suficientemente responsable.

Esto se dio lugar cuando en un segmento del programa en el que se encontraban Israel Dreyfus, Zumba, la Pantera Zegarra y Macarena Vélez opinaron de manera anónima de Shey Shey donde le dijeron de todo.

«¿Qué se siente que tus excompañeros de Combate no te reconozcan?», era la cuestión que leía la conductora María Pía Copello.

“Me siento mal, me hice cositas que no debía y lo vuelvo a recordar, a veces el exceso a hacerte cosas y procedimientos te puede jugar una mala pasada”. Yo empecé a los 29 a hacerme cositas, pero qué pasa, cuando trabajamos en TV el canje, por la facilidad te dejas convencer. Allá está de moda ponerse pómulos, ponme pómulos (…)”, dijo Rojas.

Como se recuerda, producto de uno de los retoques estéticos de Sheyla provocó que sufra de una parálisis facial donde se le inmovilizó la mitad de su rostro y tuvo que recurrir a ayuda de médicos mexicanos para evitar alguna otra complicación con su salud.

Además, afirmó que, a pesar de todo, lo que importa siempre será su interior ya que considera que la Sheyla de Combate sigue siendo la misma de Combate solo que ahora más evolucionada y madura.

«Yo sigo siendo la misma, solo que he cambiado un poquito, además he madurado», dijo la ex conductora de televisión.