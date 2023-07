Peluchín revela que ‘Tierra de famosos’ ya no saldrá al aire: «Este show no verá la luz»

Peluchín reveló que ‘Tierra de famosos’, el programa que estaba preparando Latina, ya no verá la luz y ‘El Gran Chef Famosos’ continuará hasta diciembre.

Como muchos saben ‘El Gran Chef Famosos’ ha sido uno de los programas más exitosos que la logrado Latina en los últimos años. Sin embargo, este no es el único programa en el que Latina había estado trabajando, pues el canal venía preparando otro formato llamado ‘Tierra de famosos’.

Este programa ya había generado expectativa en todo el público, pues esta propuesta haría que varias figuras de la farándula convivieran en la misma casa. Al igual que ‘La casa de los Famosos’ o ‘La casa de Magaly’, este programa grabaría a sus concursantes las 24 hora del día para no perder ningún detalle.

“¿Te imaginas a 16 famosos conviviendo las 24 horas del día en una casa?. Pero esta no será cualquier casa. Muy pronto, 16 famosos conviviendo durante seis meses, vigilados por 40 cámaras. ‘Tierra de Famosos’ cosechas lo que siembras. El nuevo programa de convivencia de Latina”, decía el video promocional.

Sin embargo, al parecer este proyecto ya no será emitido en Latina, pues así lo confirmó el popular Peluchín. Pues el conductor de ‘Amor y Fuego’ anteriormente ya había revelado algunos datos sobre otros programas antes de que se dieran a conocer.

¿Qué dijo Peluchín?

El conductor de espectáculos en Willax tomó unos minutos de su programa para revelar la noticia frente a los espectadores. Es así como confirmó que ‘Tierra de famosos’ no saldrá al aire a pesar de haber sido promocionado.

“Los datos que me pasan. Yo tengo sapos, mucas ranas. Te acuerdas el show que iba a salir en latina, tierra de famosos, que estaba ya promocionado, de convivencia, ya estaba al aire la promo en Latina. No va más, ni siquiera empezó y no empezará, ese show no verá la luz. Parece que se lo pensaron mejor y se hará solo para Chile”, indicó.

Además, reveló que al parecer la decisión fue tomada debido al gran éxito que ha logrado ‘El Gran Chef Famosos’, pues prefirieron mantener el reality de cocina hasta finales de año.

“Parece que lo pensaron mejor antes de irse de cara y continuará ‘El Gran Chef Famosos’ hasta diciembre. Van a seguir renovando la temporada. (Tierra de Famosos) Iba a continuar ese horario (de El Gran Chef Famosos) y los fines de semana una gala especial”, expresó.