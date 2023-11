¿La está pasando mal? Melissa Klug revela como se siente a semanas de dar a luz

Melissa Klug se encuentra en la recta final de su embarazado, sin embargo, ha usado sus redes sociales para poder expresar como se siente a vísperas de tener a su hija en brazos.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ se encuentra pasado sus últimas semanas embarazada en Estados Unidos, país al cual viajó hace algunas semanas para poder dar a luz en tierras gringas.

Sentimientos encontrados

Melissa Klug se encuentra lejos del Perú afrontando sus últimas semanas embarazada y al parecer los sentimientos de la empresaria se encuentra a flor de piel ya que expresó a través de sus redes que se encuentra nerviosa por recibir a su sexto hijo.

A través de sus historias de Instagram Melissa realizó la dinámica de la caja de preguntas con sus seguidores para poder conversar de su etapa de gestación y fue ahí donde un usuario le hizo una pregunta; «¿Cómo te sientes?«.

La empresaria no dudó en responder con sinceridad; «ansiosa, «nerviosa», «súper hinchada», «cansada», «adolorida», «fatigada» y «gordita», dijo.

Y es que al parecer Melissa estaría sintiéndose ansiosa al no tener a su familia cerca, pues sus hijos se encuentran el Perú, no se sabe si sus familiares viajarán al lado de la empresaria antes de que dé a luz, sin embargo, se supo que Jesús Barco su actual pareja y padre de su pequeña Cayetana viajará a su encuentro.

Revela sus miedos

Como se recuerda, hace ya algunas semanas Melissa Klug celebró por todo lo alto su baby shower junto a sus amigos más cercanos y familiares que no dudaron en fotografiar y grabar el emotivo momento.

Jesús Barco se dejó ver bastante emocionado por la pronta llegada de su princesa pues siempre aprovecha para dedicarle alguna publicación en sus redes.

Sin embargo, Melissa Klug fue cuestionada sobre lo que espera de su relación y que pasaría en el supuesto caso que Jesús Barco le sea infiel, situación a la que ya no está dispuesta afrontar.

«Jesús (Barco) nunca me ha mentido, y el día que sospeche de algo, investigaré a fondo», dijo. «No le perdonaría una infidelidad a Jesús, ya he pasado por eso y realmente no quiero volver a experimentarlo», agregó.

Hasta el momento la pareja se ha dejado ver sólida en cuanto a sus sentimientos, además el jugador ha estado presente en cada etapa de gestación de la empresaria.

En una de sus recientes publicaciones, el pelotero posteo una foto con Melissa acariciándole la pancita.

«‘Contando los días para tenerte en mis brazos mi CAYETANA’», escribió el jugador.