«Se me fue la migraña. Estoy contento» Gian Piero Díaz descarta volver a la conducción de EEG

Gian Piero Díaz habló sobre si volvería a ser conductor de programas reality. En específico, sobre el popular programa de competencia «Esto es Guerra» de América Televisión. Sin embargo, él descartó cualquier posibilidad de conducir este formato. Incluso, mencionó que se encuentra mejor actualmente. «Se me fue a migraña», mencionó. De igual forma, habló sobre el paso de Katia Palma en el programa reality. ¿Qué fue lo que dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gian Piero Díaz descarta volver a Esto es Guerra

En la reciente transmisión de «Amor y Fuego», una reportera del programa le consultó a Gian Piero Díaz sobre si volvería a conducir el conocido programa reality «Esto es Guerra». Ante ello, él descartó cualquier posibilidad de regresar a conducir este formato de programa. Además, señaló que se la ha ido la migraña y que se encuentra tranquilo.

“Ya no, ya no, tranquilo, se me fue la migraña, se me fue la soriasis, ahora Tiktok nada más”, dijo en declaraciones para Amor y Fuego. Por otro lado, habló sobre al paso de Katia Palma en el programa EEG, quien había asegurado que no estaría en un reality de competencia. “Eso es parte de la tele, cuando alguien te diga que no va hacer algo. es porque lo va hacer”, dijo Gian Piero Díaz refiriéndose a Katia Palma.

¿Qué dijo sobre Johanna San Miguel?

En otro momento, el conductor dejó en claro que debido a sus actividades no ve ‘Esto es Guerra’. No obstante, habló sobre Johanna San Miguel. «La ‘Chata’ (Johanna San Miguel) es una lacra también, obviamente Renzo se la devuelve mencionando a Katia, pero es parte de…”, agregó. Por otro lado, Gian Piero no descarta un amiste con Renzo Schuller: «Solo el tiempo lo dirá».

De igual forma, muchos recuerdan los tensos momentos en el programa producto de la misma competencia. Ante ello, es evidente el desgaste que ha tenido Gian Piero Díaz a través de años conduciendo este formato en la televisión. Incluso, algunos especulan que hubo una enemistad con Johanna San Miguel producto de la competencia. Sin embargo, solo ha quedado en rumores.