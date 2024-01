«Fue complicado», Melissa Klug revela que sufrió depresión post parto

Melissa Klug confesó que su último embarazo pues tras dará a luz a su sexta hija pasó por un cuadro de depresión, muy común en algunas mujeres que acaban de tener un hijo.

Como se sabe hace ya algunas semanas se viene rumoreando que la empresaria se había atravesando por una crisis en su relación con el jugador Jesús Barco.

¿La pasa mal?

Melissa Klug recientemente reveló a través de sus redes sociales que atravesó una depresión post parto tras traer al mundo a su sexta hija fruto de su relación con el pelotero Jesús Barco.

Usuarios cuestionaron a la popular ‘Blanca de Chucuito’ si había pasado por una depresión post parto ya que la propia usuaria había pasado por un episodio igual cuando tuvo a su bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissal Klug (@melissaklugoficial)

Es por ello que Melissa se animó a sincerarse con sus seguidores y revelar la verdad de su proceso post parto.

«Después de 6 embarazos nunca me imaginé pasar por eso y vivirlo fue complicado… creo que el estar lejos de mi familia», dijo inicialmente.

Asimismo, afirmó que su parto fue riesgoso siendo ese el motivo por el que decidió viajar a Estados Unidos ante cualquier emergencia, sin embargo, el amor de sus hijos fue clave para recuperarse.

Mira también: Yiddá Eslava responde a críticas sobre su cambio físico: “Todo tiene un límite”

«Un parto riesgoso y muchas cosas que pasar luego de dar a luz, pero gracias a Dios llegaron a mis hijos para recargarme el corazón”, manifestó.

Actualmente, Melissa se encuentra ya en el Perú viviendo junto a sus hijos y cuidando de su pequeña Cayetana quien goza del amor de sus hermanos y de su padre.

¿Anuncia separación?

Melissa Klug acaba de llegar al Perú junto a su hija Cayetana a quien dio a luz en Estados Unidos, sin embargo, tras su llegada no publicó ni una foto junto al jugador alarmando así sobre una posible ruptura entre ambos.

Pese a que hace unos días al cumplir el primer mes de su engreída la pareja se dejó ver junta después de mucho en redes no se sabe a ciencia cierta si se encuentran realmente juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissal Klug (@melissaklugoficial)

Es así que la empresaria compartió un largo mensaje a vísperas de terminar el año donde al parecer deja en claro que no quiere volver a rodearse de personas que le hacen daño.

«He pasado por momentos difíciles, he dejado atrás a ciertas personas que no me hacían bien», decía un extracto de la publicación.

Asimismo, recalcó que este año aprendió a valorarse y a establecer límites que le permitan ponerse en primer lugar ante cualquier situación.

«Me volví una persona reservada porque me he dado cuenta de que hay mucha gente envidiosa que no quiere verme bien», decía.

Mira también: ¿Olvidó a Flavia Laos? Austin Palao disfruta su soltería en Tulum junto a actriz mexicana

Finalmente, dejó en claro que el año que viene no planea cometer los mismos errores y será otra persona que no se deje desanimar por ningún obstáculo en la vida.

Si bien es cierto el mensaje es extenso, no se sabe si va dirigido a su expareja o a otras personas que la han lastimado en el transcurso del año.