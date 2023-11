«Metas claras y siempre humilde»: Paula Arias comparte reflexivo mensaje por su cumpleaños

Paula Arias es una reconocida cantante y líder de Son Tentación. La artista ha formado grandes artistas del género de la salsa, aunque también se ha vuelto en escándalos amorosos. Hoy, Paula comparte un reflexivo mensaje en celebración de su cumpleaños.

Te puede interesar leer: ¿Qué pasó con Chechito? El cantante habría preocupado a sus fans por esta fotografía

Paula Arias está de cumpleaños

La líder y fundadora de Son Tentación, llegó a este mundo un 21 de noviembre de 1988 y está cumpliendo 35 años. Paula Arias recibió varias sorpresas por su cumpleaños y la cantante compartió un mensaje reflexivo.

«Happy Birthday To Me. Frente en alto, mente positiva. Dios es mi corazón, paso firme, metas claras y siempre humilde», escribió la salsera en sus redes sociales con una fotografía de infarto.

Además, la cantante recibió el saludo de todos sus compañeras, entre ellas su ex cantante de Son Tentación. Yahaira Plasencia le envió un mensaje de felicidades y agradecimiento por todas sus enseñanzas.

«Feliz cumpleaños a la persona que me enseñó tanto de lo que hoy soy como artista. A una guerrera que siempre ha sabido salir adelante. Mi respeto y admiración mi Pau. Te Adoro», escribió Yahaira.

Por su parte, Paula Arias le respondió con afectuoso mensaje: «Hijita hermosa muchas gracias. Ya sabes que te adoro, respeto y valoro demasiado. Gracias por tanto Yahaira. Maravillosos recuerdos».

Te puede interesar leer: ¿Edu Baluarte se retiró de Corazón Serrano? Estas fotografías lo confirmarían

¿Paula regresó con Eduardo Rabanal?

Hace unos días, Paula Rabanal fue captada saliendo de un centro estético junto a Eduardo Rabanal. La líder de Son Tentación confirmó que habrían retomado su relación, aún después de los sucesos anteriores que llevaron al fin de su romance.

En una entrevista, la cantante dijo: «Estoy tranquila, yo no tengo que decir nada, ni dar explicaciones. No tengo que darles cuentas a nadie, es mi vida. No le hago daño a nadie, no me meto con nadie».

La cantante fue captada usando el anillo de compromiso y fue consultada por una posible boda en 2024. «No, no sé, yo no hablo de fecha, ni nada, estoy tranquila», dijo Paula Arias.

La líder de Son Tentación decidió no comentar más sobre su vida y mantener su relación amorosa en privado. Además, compartió un video por sus redes sociales de TikTok para responder a todos sus detractores.