Milena Zárate no teme a la carta notarial de Jonathan Maicelo: «Va a tirar toda su platita a la basura»

Milena Zárate respondió contundentemente a Jonathan Maicelo después de que él anunciara su intención de enviarle una carta notarial para exigir una rectificación. Todo ello debido a sus afirmaciones de que la abandonó en Nueva York, Estados Unidos, por rechazar tener relaciones íntimas con él. Por tal motivo, la colombiana también reveló que el boxeador le «tiraba maicito» y, en menos de un mes, fue sorprendido en una situación comprometedora con Samantha Batallanos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milena Zárate le respondió a Jonathan Maicelo

La colombiana Milena Zárate estuvo en «América Hoy» en donde habló sobre la posibilidad de que Jonathan Maicelo le mande una carta notarial. Recordemos que en una anterior oportunidad, la empresaria señaló que pasó un amargo momento con el boxeador en Nueva York. Ante ello, Maicelo solicitó que se rectifique, sin embargo, Milena Zárate sostuvo que no tiene miedo alguno.

“Tendría que ponerse a preparar un montón de cartas notariales. La verdad no creo que tenga el tiempo él, ni que le convenga mucho tampoco. El que se empiece a resolver cosas que honestamente a estas alturas están de más”, dijo en un principio.

“Si él no lo recuerda, cómo puede decir que es mentira. Si no lo recuerda es porque bueno… tendrá memoria de no sé… de pollo. Ya no es mi culpa, que no lo recuerde, no quiere decir que no haya pasado, eso y muchísimas cosas más. El problema es que va a tirar su platita a la basura porque yo se las bajo rapidito con un par de cositas y le bajo todas sus cartas notariales”, acotó.

Echa a Maicelo con Samantha Batallanos

Frente a la acusación de agresión física y psicológica de Samantha Batallanos contra Jonathan Maicelo, Milena Zárate reveló que el boxeador le insistía en tener una relación, y pocos días después fue captado en una situación comprometedora con la modelo.

@showpeoficial 😮🔥 En la reciente edición de ‘Dilo Fuerte’, se emitió una entrevista a Jonathan Maicelo realizada por Lady Guillén. El boxeador decidió salir al frente y contar su verdad en torno a la denuncia de agresión física y psicológica que le interpuso su expareja, Samantha Batallanos. #samanthabatallanos #jonathanmaicelo #dilofuerte #magalytvlafirme 📲 Visita nuestra web: show.pe ♬ sonido original – Show.Pe

“Creo que cada persona se pinta como lo que es por más que quiera aparentar otra cosa. Hasta menos de un mes estando con esta chica, estaba que me insistía para que pudiéramos llegar a tener algo. Sí, menos de un mes antes de estar con ella, antes de que fuera ampayados, él estaba tirándome maíz, pero al cien”, sostuvo la colombiana.