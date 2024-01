Milena Zárate sobre la ruptura de Melissa Paredes y Anthony Aranda: «Lo que empieza mal, termina mal»

La cantante colombiana Milena Zárate no escatimó en comentarios afilados sobre la sorpresiva ruptura entre Melissa Paredes y Anthony Aranda. Según Zárate, la relación de la pareja estaba destinada a desmoronarse desde el principio, ya que iniciaron su romance dañando a otros.

Milena Zárate sobre ruptura de Melissa Paredes y Anthony Aranda

La farándula peruana se estremece con el rompimiento sorpresa entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, y la cantante colombiana Milena Zárate no se queda atrás en soltar sus comentarios explosivos. En una charla exclusiva con un medio local, Milena destapó el drama, y no tuvo reparos en lanzar sus opiniones filosas sobre esta ruptura que tiene a todos hablando.

Milena no se mostró sorprendida ante la noticia y afirmó: «No hay que ser adivino para saber hasta dónde iban a durar. Lo que empieza mal, termina mal. Es así. No puedes construir tu felicidad en base a la ruina y dolor de una persona. Eso es imposible y no perdura, porque llega el karma».

La crítica de Zárate se centró en el inicio de la relación de Paredes y Aranda, señalando que comenzaron rápido y basados en «una calentura». También destacó la falta de valores y el comportamiento de ambos, refiriéndose a la infidelidad de Paredes con Aranda mientras aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

«Imagínate, si ella estando casada, independientemente de que su vida haya sido un desastre, al igual que su matrimonio, no es excusa para meterse con otra persona sabiendo que tienes un compromiso al cual debes lealtad. Y el otro, sabiendo que es casada, no le importó meterse en esa relación. Ellos no conocen lo que significa la palabra leal, fiel y respeto. Cualquiera que salga en ese ampay, no me sorprendería para nada», dijo.

Zárate no descartó la posibilidad de que la ruptura sea tema de un próximo «ampay» en el programa de Magaly Medina. Sobre esto, comentó: «Es difícil de saberlo porque ambos son igualitos. Una mujer que se ‘pachamanquea’ con su bailarín sin el mayor reparo y el otro es igualito, así que no me sorprendería nada».

Para Milena la relación duró por presión mediática

La cantante colombiana afirmó que la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda duró más por la presión mediática que por un compromiso real. Además, insinuó que la falta de un hijo en la relación fue una suerte para ellos, y que no siente pena por la situación que ahora viven.

En cuanto a la posible causa de la ruptura, Zárate asumió que la infidelidad podría ser un factor: «Asumo que sí. Ellos empezaron rápido y en base a una calentura. Se vieron presionados a continuar una relación sin darse el tiempo de conocerse. Comenzaron una relación por el escándalo, pero ¿cómo te vas a ir a vivir con una persona con la que has sido infiel a tu marido? Eso solo se le ocurre a Melissa».

Con comentarios punzantes y sin pelos en la lengua, Milena Zárate deja claro que, según ella, el karma ha llegado para Melissa Paredes y Anthony Aranda. ¿Será este el capítulo final de este drama farandulero o habrá más sorpresas en el futuro? Estaremos atentos al próximo capítulo.