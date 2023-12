Milett Figueroa enfrenta a la prensa argentina por rumores de crisis con Tinelli: «No conocen la intimidad»

¡La farándula arde con la explosiva reacción de Milett Figueroa! Desde que la modelo se unió al programa «Bailando 2023» y confirmó su romance con Marcelo Tinelli, los rumores no han dejado de rondar. Pero Milett, lejos de quedarse callada, decidió enfrentarlos de lleno. ¿Qué dijo? Te contamos.

Milett Figueroa se pronuncia ante la prensa argentina

En una entrevista con El Diario de Mariana (DDM), Milett habló sobre el apasionado beso con Tinelli en la pista, aclarando: «No se lo esperaba, pero es algo que se da porque ya se da detrás de cámaras, ¿por qué no adelante también?».

Cuando llegó el turno de los chismes sobre una posible separación, Milett no dudó en responder: «¿De dónde sacaron esa información?». Ante la insistencia, la modelo dejó claro que los rumores no la afectan: «Está bien, piensen lo que quieran, pero ni siquiera nos molestamos. Si quieren decir que nos hemos peleado, está bien, nos hemos peleado».

Enfrentando los comentarios sobre su vida amorosa, Milett defendió su privacidad: «Está bien que ustedes lo perciban extraño porque no conocen la intimidad de nuestra relación y no saben todo lo que pasa. Entonces, ustedes solo especulan. Pero está bien porque no saben, no conocen la intimidad de la relación».

La modelo defendió la fortaleza de su relación con Tinelli, destacando que todo está bien y que son muy felices. Además, aprovechó para lanzar un mensaje contundente: «Yo estoy acá para comentarles que todo está bien, no hay ningún problema, estamos muy felices».

¿Milett se copió el look de modelo argentina?

La modelo no solo habló de su relación, sino que también desmintió otro rumor candente. Se dijo que Milett habría llevado una foto de Guillermina Valdés a la peluquería para imitar su look. ¡Pero Milett no se quedó atrás y lo desmintió con fuerza!

«Me encantaría que me dijeran quién ha dicho eso porque la verdad es que es totalmente falso. Me parece hermosa Guillermina, pero jamás me compararía con ninguna otra mujer», señaló Milett en la entrevista.

Con estas declaraciones, Milett no solo puso fin a las especulaciones sobre su romance con Tinelli, sino que también dejó claro que no permitirá que inventen historias sobre su vida y su estilo. ¡La farándula sigue dando de qué hablar, y Milett Figueroa no se queda callada ante los rumores!