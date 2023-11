¡Bomba! Milett Figueroa es vinculada con Rodrigo Cuba y el jugador responde fuerte y claro ¿Qué dijo?

Milett Figueroa se encuentra en el ojo público y es que, tras confirmarse su romance con Marcelo Tinelli, la modelo también ha sido vinculada al jugador Rodrigo Cuba.

Según los medios de espectáculos argentinos, Milett mantuvo un romance con Rodrigo Cuba en el 2014, es por ello que el ex esposo de Melissa Paredes no se quedó callado y respondió con todo.

¿Romance entre Milett y Rodrigo?

En el último programa de ‘América Hoy’, los conductores comentaron sobre el romance que ha nacido en Argentina entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y es que ambos personajes ya venían coqueteando semanas anteriores por lo que no les quedó más que aceptar que están saliendo.

Es así que la prensa argentina no se quedó atrás y sacó a la luz el pasado de la modelo y con todos los hombres que alguna vez fue vinculada.

Sin embargo, lo que causó asombro es que, según los conductores, Milett había mantenido una relación con Rodrigo Cuba, hecho que nunca fue polémico en el Perú.

Es por ello, que los panelistas de ‘América hoy’ no se querían quedar con la duda y contactaron a Rodrigo Cuba para aclarar estos rumores.

A través de una conversación de WhatsApp se logró conversar con Rodrigo sobre estas especulaciones.

«¿Es cierto que tuviste un pasado amoroso con Milett Figueroa?», dijo inicialmente la reportera.

«No para nada», fue la respuesta contundente del jugador descartando que haya tenido algún amorío con la modelo y actriz peruana.

Fabianne Hayashida hace revelación sobre Rodrigo

Durante su romance con Melissa Paredes, el “Gato” alcanzó exposición mediática tras la infidelidad de la bailarina con Anthony Aranda. Sin embargo, Rodrigo Cuba pudo haber formado parte de la farándula desde mucho antes, ya que reveló que tenía un vínculo con la “China”, Fabianne Hayashida.

En el podcast “Habla Batería”, Fabianne Hayashida fue la última invitada y sorprendió al mostrar mucha confianza con Rodrigo Cuba. Ambos no dudaron en contar una divertida anécdota del pasado, cuando la “China” era figura de Combate y el “Gato” jugaba en Alianza Lima.

«Fue y me recogió de ‘Aura’ me acuerdo. Me dejó en mi casa, estaba asustado», contó Fabianne Hayashida. Las palabras de la empresaria fueron corroboradas por el futbolista, quien contó más detalles de su encuentro.

«Palteadísimo. Sí, porque ella era super mediática. A mí nunca en mi vida me habían gustado las cámaras. Todavía le dije ‘no me van a seguir, ¿no?’. Yo cero con esto le digo. Ella me dice ‘no tranquilo’ y entonces ya, la jalo», señaló Rodrigo Cuba.