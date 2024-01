Milett Figueroa prohíbe besos a bailarinas trans con Marcelo Tinelli: «Lo besas y te revuelco de los pelos»

¡Escándalo en el «Bailando 2023»! Las chicas trans Sol 1 y Sol 2, populares participantes del show, revelaron un tenso momento con la peruana Milett Figueroa, quien al parecer les prohibió acercarse y coquetear con el presentador estrella, Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa y su «advertencia» a bailarinas

En un nuevo capítulo de Bailando 2023″, las bailarinas trans Sol 1 y Sol 2 revelaron que Milett Figueroa les prohibió acercarse al conductor y les soltó una frase de alto voltaje: «Te besas a mi novio, y voy a tu casa y te revuelco de los pelos».

¿Qué pasó exactamente? La cosa se puso caliente cuando Marcelo Tinelli, en medio de las risas y el buen rollo, interactuaba con Sol 1 y Sol 2. Todo iba sobre ruedas hasta que Sol 2 soltó la bomba: «Es que Milett nos prohíbe darte besos». Todo el estudio se puso en alerta máxima, y las miradas se dirigieron hacia la sala de streaming donde Milett estaba atenta a cada movimiento.

El conductor, sorprendido, le preguntó a Milett qué pasaba. Ella respondió: «¿Qué? No mientan que atrás les he dicho que se comporten… Se van calmando».Sol 2 no se quedó callada y soltó la verdad:«Sí, por eso es que estamos tan tranquilas y ya casi no te hablamos».

Marcelo entendiendo la situación dijo: «Oh… Entonces no me hablan por eso porque están amenazadas por Milett». ¿Amenazadas por Milett? La peruana salió al ruedo para aclarar las cosas: «¡Qué mentirosas!».

Marcelo no podía creerlo y les preguntó directamente a las chicas. «Pregúntale a ella, si no», afirmó Sol 2. Ahí fue cuando Sol 1 admitió que no era una amenaza, sino una «aclaración»: «Me dijo ‘Te besas a mi novio, y voy a tu casa y te revuelco de los pelos'».

Este escándalo dejó al descubierto los celos y las tensiones entre los participantes del «Bailando 2023». El fuego en la pista está más fuerte que nunca. Todos se rieron ante las revelaciones. Finalmente, Milett no negó lo dicho por Sol 1, y entre medio en broma y medio seria reclamó: «Bueno, pero si ya lo besaron».

Milett confiesa que Marcelo Tinelli es el amor de su vida

A pesar de la controversia, Milett Figueroa ha dejado claro que su amor con Marcelo Tinelli va viento en popa, y lo considera el «amor de su vida».

Milett Figueroa abrió su corazón en una conexión en vivo con el programa «Amor y Fuego». La modelo peruana reveló: «Conocí el amor. Yo creo que, en mi presente, es el amor de mi vida. Sí (estoy convencida de que es el amor de mi vida), pero es para los dos».

En un ambiente relajado y lleno de buena onda con Rodrigo González y Gigi Mitre, Milett compartió lo felices que están ella y Marcelo Tinelli. «Estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro. Él me cuida muchísimo, amo cuidarlo y disfruto todo. Estoy muy feliz», dijo con una sonrisa que se notaba a través de la pantalla.

En resumen, ese episodio dejó a todos pegados al «Bailando», y no podemos esperar a ver qué más nos tienen preparado. Por ahora, Sol 1 y Sol 2 están en el ojo del huracán, y el estudio sigue temblando con tanto amor, celos y baile.