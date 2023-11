“Mucha gente me juzga y se ríe”: Camila Escribens reclama a peruanos que la apoyen en Miss Universo 2023

¡Quiere la corona! En medio de la polémica, Camila Escribens logró alzarse con la corona del Miss Perú 2023. Muchos criticaron esta elección y señalaron que su victoria había sido “a dedo”, gestionada por Jessica Newton. Sin embargo, pese a todo, dentro de unos días representará a Perú en el Miss Universo 2023 y para ello, reclama a todos los peruanos que la apoyen porque su intención es ganar el certamen de belleza.

También puedes leer: ¡Lo llaman Romeo! Juan Manuel Vargas revela el secreto que usó para conquistar a su esposa Blanca Rodríguez

Camila Escribens pide apoyo a peruanos

Tras el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023, las expectativas por los certámenes de belleza en nuestro país crecieron. Por ello, Camila Escribens sabe que tiene la valla alta en el Miss Universo 2023.

Previo a su participación en el certamen de belleza internacional, Camila Escribens brindó una entrevista para un medio de comunicación local. En la conversación, la también influencer señaló que tiene las mejores expectativas para la competencia. Añadió que este es “el momento más hermoso de su vida”, destacando así que desde siempre persiguió el sueño de ser Miss Perú.

“Me siento muy feliz. Es un momento que he querido por tanto tiempo. Los sueños sí se cumplen con mucho esfuerzo y dedicación. Estoy viviendo un momento tan hermoso, que hasta el día siguiente no lo creía: me desperté, vi mi corona y mi banda y dije ‘¿qué?’, pero es algo en lo que me he esforzado mucho para tener esa banda de Perú en mi pecho, el que amo con todo mi corazón”, señaló Camila Escribens.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Escribens (@camilaescribenss)

Además, sabiendo que ha sido constantemente criticada, Camila Escribens alzó su voz y pidió a todos los peruanos que la apoyen. Su sueño es traer la corona del Miss Universo 2023 al Perú y para ello requiere de la ayuda de sus compatriotas.

“Los peruanos tenemos que apoyarnos de la mejor manera para avanzar y, al contrario, yo creo que mucha gente juzga y se ríe. Al final del día, todos somos Perú y tenemos que apoyarnos”, agregó la modelo.

¿No la pasan?

Diversos usuarios en redes notaron la poca o nula participación que tiene, hasta el momento, Camila Escribens en las fotografías o videos del Miss Universo 2023. Ante esto, y el pedido de apoyo de la reina de belleza, los cibernautas salieron en su defensa y señalaron que sus rivales “le tienen miedo”.

“Tranquilos, lo mismo le hicieron a Janick y llegó muy lejos, vamos reina”, “Le tienen miedo porque saben que Camila llegará lejos”, “Le temen a Perú por la racha de coronas que está teniendo, pero la que brilla siempre lo hará”, “Ya se sabe quiénes son las fuertes. No entiendo por qué herir a las personas”, comentaron.