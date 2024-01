“Nadie me va a cambiar”: Christian Cueva responde por polémica pichanga en Trujillo y desafía a sus críticos

¡Respondió con todo! Christian Cueva está en el “ojo de la tormenta” luego de ser visto en una amena pichanga en Trujillo. Los comentarios en contra se deben a que “Aladino” se encuentra con una terrible lesión en la rodilla, sin embargo, en vez de descansar, se luce en las canchas de fútbol. Además, Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, le había ofrecido entrenar en La Videna, pero, todo hace indicar que el volante hará caso omiso.

Christian Cueva responde con todo

“Aladino” sin magia. Christian Cueva viene siendo blanco de críticas en redes sociales luego de que lo captaran jugando una pichanga en Trujillo. Esta situación se dio luego de una invitación pública que le hizo Jorge Fossati para que pueda entrenar en La Videna, y al no hacer caso, desató la ira de los usuarios.

En el programa “FUTMAX”, Cueva se defendió de todos los cuestionamientos y aprovechó en arremeter contra sus críticos. Al parecer el exjugador de la selección solo se rodeará de personas que le aplaudan todo lo que haga, ya que no aceptará críticas.

“(…) tomé una decisión y no es que no me importe mi carrera ni mi vida, pero no puedo estar cerca de la gente que no me suma. Por eso, hace mucho tiempo me alejé de la prensa y estoy tranquilo por ese lado”, fueron sus primeras palabras para el programa FUTMAX de Liga 1 MAX.

Asimismo, señaló que la pichanga en la que se le vio no tiene nada de malo, ya que solo se juntó con amigos de su infancia. En esa misma línea, al estilo de Thalia, indicó que “soy así, así seguiré, nunca cambiaré”.

“(…) Estuve en un momento con amigos de la infancia y en el barrio que está de aniversario, creo que eso no le hace daño a nadie. Mientras pueda tratar de manejar las situaciones de una forma tranquila, sin tratar de llevar esa ‘pichanga’ a otro nivel, creo que no hay necesidad de estar pensando en lo que diga la gente o la prensa. Eso es lo que yo pienso y no me va a cambiar nadie”, dijo.

@aventura2023f 👀 EXCLUSIVO: Cueva habla en FUTMAX League sobre la pichanga de Trujillo «Estuve con amigos de la infancia y eso no le hace daño a nadie, mientras yo pueda manejar la situación de forma tranquila y no llevar esa pichanga en otro nivel» ♬ sonido original – Aventura@

Fossati le restó importancia

Como dice el dicho: “las palabras se las lleva el viento”. Esto aplica en el caso de Christian Cueva, quien parece haber dejado atrás, rápidamente, su lesión. El volante de la blanquirroja fue visto en una pichanga en “Trujillo”, donde incluso se dio el lujo de anotar un tanto.

Esta situación se da pese a que Jorge Fossati le extendió una invitación a nivel nacional a Christian Cueva para que se acerque a entrenar en La Videna. Al ser consultado por esta falta de “Aladino”, el entrenador fue enfático y tajante con su respuesta.

“Yo entiendo que para ti, como periodista, te preocupa ver cómo le damos tinte sensacionalismo a esto. Entonces yo preguntaría qué cambia hasta que no lo opere, lo que esté haciendo. A mí, no me cambia nada”, señaló Jorge Fossati.

“Da lo mismo que esté jugando una pichanga o que esté en la playa. El problema de él ojalá que fuera eso. Si fuera eso yo estaría feliz, pero los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí, no hay otra solución”, dijo Fossati visiblemente molesto.