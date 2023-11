¡Lo contó todo! Nataniel Sánchez reveló por qué se fue del Perú

Nataniel Sánchez reveló los motivos que la llevaron a dejar el Perú para enrumbar una nueva vida en España donde se encuentra viviendo hace ya varios años y en donde viene estudiando y realizando talleres de actuación.

Es así que la recordada ‘Fernanda’ usó su cuenta de Instagram para contar detalles de su vida persona y también aprovechó la oportunidad para responder a todas las personas que critican su dejo español.

Se confiesa

Nataniel Sánchez reapareció a través de sus redes sociales para contarle a su público por qué decidió irse del Perú donde tenía una carrera actoral prometedora ya que se había ganado el cariño del público con su personaje de ‘Fernanda de Las Casas’ en la exitosa serie de ‘Al Fondo hay Sitio’.

A través de sus historias de Instagram la ‘Ojiverde’ reveló por qué decidió alistar mochilas e irse para empezar desde 0 en España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nataniel Sanchez Varela (@natanielsanchezv)

«Siempre he sido una persona muy curiosa y muy inquieta, pero tengo muchas ganas de aprender», dijo inicialmente, pues al parecer la actriz quiso seguir aprendiendo lejos del Perú.

Además, afirmó que es una persona que le gusta salir de su zona segura para seguir adaptándose a nuevos retos, nuevos desafíos personales que la lleven a poco a poco ser una persona que nunca deja de absorber todo lo que en el lugar que se encuentre.

«Eso me ha llevado a dónde estoy ahora, me emociona hacer cosas nuevas, me emociona salir de mi zona de confort, aunque me muera de miedo», agregó.

Asimismo, habló sobre las personas que todavía la critican por haber adquirido el dejo español y hasta la han tildado de ridícula por su nueva manera de expresarse.

Mira también: ¡Gran homenaje a Luis Miguel! Hermanos Yaipén estrenan el videoclip ‘Tributo al Sol de México’ [VIDEO]

«Soy más peruana que la papa a la huancaína, que el ceviche, que el pisco, peruanasa y soy orgullosa de ser peruana, de todas maneras, hablo como me da la gana», dijo Nataniel entre risas.

Niega sufrir de depresión

Nataniel Sánchez una vez más es motivo de titulares, y es que la actriz se mostró indignada con la prensa peruana por desinformar a las personas con su estado emocional.

Como se recuerda, Nataniel compartió una fotografía en sus redes donde se le veía llorando, esto habría alertado a los medios para aseverar que la actriz estaría atravesando por un cuadro de depresión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nataniel Sanchez Varela (@natanielsanchezv)

Sin embargo, no fue así por lo que Sánchez decidió dar su versión de los hechos y dejar todo claro para las personas que la siguen y se preocupan por ella.

«Abrí la noticia y fue un titular que activó mi lado justiciero. No me parece justo que se mal informe al televidente. Hoy, Nataniel, a sus 32 años, no le apetece quedarse callada”, inició diciendo.

Asimismo, recalcó que su live anterior solo tenía como objetivo normalizar las emociones siendo una de ellas la tristeza.

Pues al ser actriz muchos de sus seguidores cuestionaron si no tenía algún momento en el que se haya sentido triste o vulnerable.

Mira también: “La participante más temible”: Javier Masías “bautiza” a Fiorella Cayo como la “exterminadora” de “El gran chef famosos”

“En mi video lo que se ve es que estoy normalizando la tristeza como cualquier otra emoción. Me parece irresponsable que hagan un comentario cuando de verdad hay gente que está batallando contra la depresión», acotó.

Incluso remarcó que al parecer hay personas que desean verla mal mientras radica en España, siendo todo lo contrario pues actualmente la actriz ha valorado cada oportunidad que se le abre en el país español.