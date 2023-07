¡El novio de México! Nicola Porcella continúa una semana más en La Casa de Los Famosos

Como se recuerda, el peruano Nicola Porcella fue uno de los nominados para ser eliminados del programa La Casa de Los Famosos México. El querido ‘Capi’ fue salvado y formará parte del reality una semana más.

¿Qué le dijo Wendy a Nicola antes de la eliminación?

Previo a la eliminación de los tres participantes nominados: Sergio, Nicola y Apio, los integrantes del programa, se formarían atrás de la persona que quería que se retire. La influencer Wendy Guevara sorprendió en posicionarse detrás de Nicola Porcella, pero antes le dijo unas palabras.

«Nico, estoy bien nerviosa. Antes que nada, primero quiero pedirte perdón por las veces que salimos mal, nos peleamos en el cuarto. Sabes que me pongo medio intensa y mira ahora la mano, discúlpame», menciona la youtuber.

Finalmente, termina diciendo que los ama mucho a todos: «La verdad no quiero que se vaya ninguno de ustedes, los amo, hicimos una familia. Los quiero mucho y me llevo pues, de cualquiera de los tres, su amor y su cariño. Si te quedas, a seguir peleando Nico, que me encanta, soy tóxica».

¿Qué le respondió ‘El Capi’?

Ante esto, Nicola también decidió dedicarles algunas palabras a Wendy: “La persona que más feliz me hace estar parados aquí eres tú y Poncho porque fueron los primeros en acogerme. Por ser real conmigo, porque cuando te molestas, te molestas, cuando estás contenta estás contenta y me lo haces sentir, por abrirme tu corazón muchas veces, eres la persona que me hizo reír estas siete semanas”.

Luego, el querido conductor de Habla Kausa le reiteró a Wendy, que es bienvenida al Perú: “Estoy feliz de haberte conocido y fuera de bromas, sabes que en Perú tienes una casa, si no me vengo a vivir acá y decirte que siempre me identifiqué contigo. Tu historia para mi es una historia que el mundo debe saber, porque es de mucha valentía”.

¡Fue salvado por sus fans!

Como ya se conoce, los fans del peruano en México, iniciaron una tendencia para salvar a Nicola Porcella de la eliminación. El ‘Ejército Porcella’ llegó incluso a realizar una publicidad en el mismo Times Square para que votaran por él. Ayer, finalmente se supo que ‘El Capi’ se salvó de la eliminación, terminando así en el retiro del participante Apio de La Casa de Los Famosos México.

«Gracias a cada uno de ustedes por su voto!!! Una semana más gracias a ustedes!!», fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Nicola. Sus fans no dejaron enviar más mensajes de apoyo: «Te queremos bebé», «Vamos hasta la final Perú y México siempre juntos», «Te lo mereces por el gran corazón que tienes, suelta el pasado, México te ama y aquí no eres odiado, tú ya eres mexicano».

Nicola Porcella seguirá siendo participante una semana más en La Casa de Los Famosos México y sus fans se encuentran más que contentos. Ahora, la próxima nominación se llevará a cabo el miércoles 26 de julio y se dará a conocer a las nuevas cuatro personas que podrían salir del programa.