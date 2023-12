“No hablamos hace años”: Mayra Goñi y Ale Fuller lloran y se amistan en “El gran chef famosos”

¡El poder de la amistad! Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos protagonizaron el trío perfecto en “VBQ”. Las actrices en mención se mostraban muy unidas en todo tipo de eventos y en más de una ocasión señalaron que se consideraban muy cercanas. Sin embargo, todo cambió años después cuando la intérprete de “Maldito” y la ex de Austin marcaron distancia de la saliente de Renato Rossini Jr. Por ello, y luego de bastante tiempo alejadas, Ale y Mayra protagonizaron una emotiva escena en “El gran chef famosos” con motivo de las fiestas navideñas.

Ale Fuller y Mayra Goñi se amistan en “El gran chef famosos”

“El gran chef famosos” vivió una emotiva jornada el último sábado, donde, con motivo de la Navidad, todos los participantes, conductora y jurado hicieron un intercambio de regalos. La jornada en la cocina fue una de las más divertidas de todas las temporadas, ya que por primera vez, todos se juntaron en el mismo set.

Mayra Goñi y Ale Fuller fueron las encargadas de protagonizar el momento más emotivo de la noche. Las actrices eran muy cercanas hace varios años cuando grababan “Ven Baila Quinceañera” junto a Flavia Laos, sin embargo, se alejaron.

La actual saliente de Renato Rossini Jr. empezó a hacer su vida aparte, mientras que Flavia Laos y Mayra Goñi siguieron en contacto y se mostraban más unidas que nunca. Con motivo de las fiestas navideñas, la popular “Yuru” se amistó con Ale Fuller y ambas “rompieron” en llanto.

«Tengo un regalito para una persona que no veo hace años y voy a llorar. Hace algunos años no tenemos comunicación, pero este programa ha logrado que estemos juntas otra vez y Ale, esto es para ti, amiga», señaló Mayra Goñi con lágrimas en los ojos. Ale Fuller no se quedó atrás y también le dedicó emotivas palabras a su amiga.

«Más allá de todo lo que significa ‘El Gran Chef Famosos’, es un formato tan especial que logra cosas que uno no ve venir, que no ve como posible y tener la oportunidad de volver a reconectar con alguien que ha sido tan importante para mí como es Mayra, que ha sido como una hermana, es uno de los regalos más bonitos», detalló Ale Fuller.

¿Por qué se distanciaron?

Hace 3 años, Ale Fuller brindó una entrevista a un medio de comunicación local. Los rumores apuntaban a un distanciamiento entre Ale Fuller y Flavia Laos debido Pablo Heredia y Mayra Goñi habría tomado partido por la ex de Patricio Parodi.

Sin embargo, Ale Fuller dijo desconocer los motivos por los cuáles sus amigas se alejaron de ella. Pero, señaló que pese al distanciamiento, las seguía considerando unas chicas súper talentosas.

“Hasta la mitad de la novela éramos muy cercanas, yo las consideraba parte de mi familia, como mis hermanas, pero todo cambió a finales de las grabaciones. Actualmente, no tenemos contacto, pero las respeto y me parecen súper talentosas”, dijo a un medio de comunicación.