¡No la aguanta más! Robotín revela que espera no volver a trabajar jamás con Dayanita

El jocoso comediante Robotín no dudó en revelar que no le gusta trabajar con Dayanita. Como es característico del personaje, mencionó que mantiene su distancia con la artista, a pesar de que mostraron una buena relación laboral.

«No me llevo bien con ella»

Luego de anunciar la última función del ‘Circo de las Estrellas’ hoy, el popular Robotín dejó en claro que no aguanta trabajar en compañía de Dayanita. De igual forma, espera no volver a hacerlo nunca más.

Cabe resaltar que no es la primera vez que artistas del medio nacional se quejan de trabajar con Dayanita, pues mencionan que no es totalmente comprometida al trabajo. Por ello, para algunos usuarios no es de sorpresa estos comentarios con respecto a la artista cómica.

“Ya nunca más veré a Dayana. No me llevo muy bien con ella de verdad. Por trabajo estamos así, pero no. Ahí no más, hijita. Ella también hace sus cositas conmigo”, expresó en el programa ‘Más espectáculos’.

“Hemos congeniado muy bien por trabajo y hoy acaba y espero no verla jamás. No es broma, pero por chamba y profesionalismo estamos ahí. Nos damos la mano, pero nada más”, afirmó el popular Robotín dejando en claro que no se trata de ninguna broma.

El show de cierre del Circo de las Estrellas

La última función del show que ofrecía el ‘Circo de las Estrellas’ se llevó a cabo hoy. El cómico formó parte de estas dos funciones para cerrar la temporada del circo en el Mall Plaza Bellavista (Callao).

Las entradas estuvieron a 10 soles y los espectáculos fueron realizados teniendo como figuras principales a Robotín, Dayanita y Topito. Por lo general, las funciones se realizaban durante la tarde y quienes asistían podían adquirir sus entradas en la plataforma virtual de Teleticket.