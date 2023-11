«No llores»: Chechito consuela a niña que le cantó ‘Sale El Sol’ y se emocionó al conocerlo [VIDEO]

El cantante Chechito es un joven artista que ha ganado gran fama en los últimos meses. El vocalista de Los Cómplices de la Cumbia ha conquistado a sus seguidores con sus canciones, su talento y su gran humildad. Como es el caso de una pequeña niña que se emocionó mucho al conocerlo.

Niña se emociona al conocerlo

Chechito se ha convertido en un cantante de chicha muy popular por sus interpretaciones. Viene recorriendo todo el Perú, llevando su música a todos sus seguidores, quienes anhelan mucho conocerlo en persona.

En redes sociales, se vuelve viral un video donde aparece Chechito con Los Cómplices de la Cumbia tomándose fotos con sus seguidores. Luego, aparece una pequeña niña cantando el tema ‘Sale El Sol’ y fue tanta su emoción de conocer al cantante, que lloró.

Entonces, Chechito trata de consolar a la pequeña abrazándola. «No llores, no llores. Así me gusta, que cantes, pero que no llores ¿Ya? ¿Estás feliz? No llores, tranquila», le dice el joven cantante a la niña.

Usuarios halagan su humildad de Chechito

El video que fue publicado en TikTok hace varias horas, ya se ha convertido en viral y cuenta con más de 574 mil reproducciones y 741 comentarios. Varios usuarios señalaron la gran humildad que muestra Chechito siempre y la bella actitud que tuvo con la pequeña niña.

«Que humildad de Chechito, yo sé que vas a llegar lejos», «Que bonito gesto de tu parte Chechito, que Dios te siga bendiciendo», «Yo queriendo ser la niña este momento y tener que conocer a Chechito», «Chechito que lindo gesto con una niña que, te verá inalcanzable y ahora estaba a tu lado», «Que lindo Chechito la humildad en su máximo esplendor», «linda la niña cumplió su sueño», «Quien no se emocionaría a lado de su cantante favorito que lindos», fueron algunos de los comentarios.

Sobre Chechito

El cantante Sergio Romero de Los Cómplices de la Cumbia, más conocido como Chechito, ha ganado gran popularidad por su talento. El joven artista se hizo famoso en TikTok y lo han bautizado como el ‘Bad Bunny de la Chicha Peruana’ o también como el legado de ‘Chacalón’.