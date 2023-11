«No me gustan cosas rebuscadas» El Tío Lenguado reveló que rechazó participar en «El Gran Chef»

El popular Tío Lenguado, conocido por la preparación de diversos platos en su canal de YouTube, estuvo en una reciente entrevista y contó que fue llamado de «El Gran Chef Famosos». Sin embargo, él decidió rechazar la oferta y detalló los motivos. Cabe resaltar que éll es bastante conocido en la plataforma de YouTube por elaborar platos sumamente sencillos y al bolsillo de todo el público. Por ello, muchos usuarios esperaban que pudiera participar en alguna temporada del reality culinario. ¿Por qué rechazó la oferta? Conoce más detalles en la siguiente nota.

El Tío Lenguado rechazó participar en «El Gran Chef Famosos»

En una reciente entrevista para el canal «Somos NDG», Carlos Guerra, más conocido como el Tío Lenguado, contó los motivos que lo llevaron a no participar en «El Gran Chef». Para la desilusión de muchos usuarios que esperaban verlo en la competencia, Carlos Guerra reveló que ya lo habían llamado anteriormente del programa, pero rechazó la oferta.

«Me han llamado, pero no voy. Yo no soy cocinero. O sea, yo cocino por necesidad. Yo hago cosas simples. O sea, a mi no me gustan tantos ingredientes ni cosas rebuscadas, yo hago simple. Por eso es que he tenido acogida porque mis recetas las cocina cualquiera. Tú vas a la bodega de la esquina y encuentras todo lo que yo necesito», contó el popular Tío Lenguado.

Giacomo Bocchio sobre «El Gran Chef»

A diferencia de lo mencionado por el Tío Lenguado, en otra oportunidad, Giacomo Bocchio dejó en claro de lo que trata el programa. A través de un video en TikTok, el chef Giacomo Bocchio detalló lo que se realiza realmente en el programa ‘El Gran Chef Famosos’. Recordemos que durante las diferentes temporadas del programa, el jurado ha tenido diferencias con algunos participantes a la hora de evaluar sus preparaciones. Por ello, reafirmó que al programa no se viene a aprender a cocinar, sino a demostrar lo que uno sabe y mejorar en cada una de las etapas.

«Los he escuchado mucho hablar de venir a aprender. Pero yo les he dicho que acá no se viene a aprender, acá se viene a demostrar lo que uno aprendió. Esto es una competencia, no una escuela de cocina. Evidentemente uno aprende, haciendo uno aprende. Pero, la idea es que practiquen en su casa e investiguen en su casa», sostuvo el chef Giacomo Bocchio.