¡No se guardó nada! Leslie Shaw arremete contra Mario Hart en su adelanto de «Tal para cual 2»

La controversia continuó cuando Leslie Shaw visitó el programa de Magaly Medina «Magaly TV La Firme». Esta talentosa cantante, famosa por su rol en temas con artistas internacionales, reafirmó su postura sobre no querer cantar con nadie del medio nacional. Además, dejó de lado las críticas de Michelle Soifer y Handa, quienes dijeron que no era «humilde» y la tacharon de «ridícula». Finalmente, ¡mostró un adelanto de su nueva canción «Tal para cual 2»!

¿Qué dijo Leslie Shaw?

El tema no tiene desperdicio. En la letra, Leslie suelta la visión sobre su ex, Mario Hart. Ella dice: «Te saqué de mi vida y todo cambió, me arrepiento de no haberte creído antes, eres el error más claro. Ahora, soy la ‘mala’, corté tus alas, tú mintiendo, yo disfrutando. ¿Quién crees que ganó? Los billetes caen y me divierto, ¡soy el ‘show’ en faldita!».

Además, Leslie declaró sin tapujos: «Sería una falta de respeto colaborar con Mario, no está a mi nivel. En otros países me respetan, pero aquí no veo el mismo reconocimiento. No canta, no compone, ¡ni se viste bien!».

Mira también: “Si muestro mi cu** es mi problema”: Leslie Shaw responde a productor musical que la mandó a modelar lencería

No dejó de lado el ataque de Michelle Soifer, respondiendo: «Aquí hay envidias. Yo puedo ser talentosa, ¿pero las demás que llevan años haciendo lo mismo?».

Letra de «Tal para cual 2»

Leslie Shaw apareció en Magaly TV La Firme y dio un adelanto de su canción «Tal para cual 2»:

Definitivamente te saque de mi vida y todo es diferente,

conocí tu pasado y ahora sé lo mal que se siente,

me arrepiento de nunca haber escuchado a la gente,

fuiste el más evidente.

Ahora me vuelto la mala,

tas’ hablando de mí porque yo te he cortado las alas,

tú viviendo una mentira y yo gozando en la Habana,

los billetes yo bien los gasté en un fin de semana.

Padra, Gucci y Carolina,

yo los dejo loquito si me pongo la faldita,

la envidia los mata, pero yo sigo fina,

yo soy la mala, la que no llega a tu esquina.

…

Me engañaste no fuiste caleta,

qué paso se cayó esa careta,

Me convertí en tu dolor de cabeza,

Mandé pa´l caraj# la nota me besas

Me engañaste no fuiste caleta,

qué paso se cayó esa careta,

Me convertí en tu dolor de cabeza,

Mandé pa´l caraj# la nota me besas

Ahora me vuelto la mala,

tas’ hablando de mí porque yo te he cortado las alas,

tú viviendo una mentira y yo gozando en la Habana,

los billetes lloviendo, jangueo los fin de semana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leslie Shaw (@leslieshaw)

Además, Leslie colgó otro adelanto de su canción en su Instagram junto a la descripción: «NO ESTOY SOLA. ESTOY CON LOS ILUMINADOS y prepárense porque ya estamos subiendo aún más LOS NIVELES @montalvinii TAL PARA CUAL PARTE 2». Con ello informó que su canción no sera en solitario sino que la cantará con otros artistas peruanos.

Mira también: Leslie Shaw arremete de nuevo contra Mario Hart: “Soy ShakiShaw y él es Piquétin”

La emoción no para con el lanzamiento de la versión 2 de ‘Tal para cual’. Los seguidores ya aclaman este nuevo tema de Leslie Shaw y, como era de esperar, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar.