Leslie Shaw arremete de nuevo contra Mario Hart: «Soy ShakiShaw y él es Piquétin»

¡El drama sigue entre Leslie Shaw y Mario Hart! La cantante ha venido lanzando una y otra indirecta al piloto, ¡y lo hizo de nuevo! Durante una entrevista para «Magaly TV La Firme», Leslie Shaw se las arregló para tirarle una ocurrente indirecta a su ex Mario Hart.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre Mario Hart?

Leslie Shaw en su momento la pasó mal cuando Mario Hart le fue presuntamente infiel con Olinda Castañeda hace ya 8 años, lo que llevó al fin de su romance. La artista volvió a disparar contra su ex, quien actualmente está casado y tiene dos hijos con Korina Rivadeneira, y lo hizo de una curiosa manera.

Es así que, Shaw dio declaraciones para el programa de Magaly Medina durante un evento en Larcomar, en el lanzamiento de H&M Rabanne. Y saben qué, ella ¡soltó la bomba! Va a seguir hablando de Mario en su próxima canción, que es como la continuación de su tema «Tal para cual». ¡Y la comparación que tiró fue de otro mundo!

Mira también: Leslie Shaw llama ‘estúpido’ a Mario Hart y se burla de él: “Ha retomado su carrera en su imaginación”

«Ya viene ‘Tal para cual parte 2’, ya la terminé, ayer estuve en el estudio trabajando con Montalvini, y quedó increíble. Estoy segura que les va a encantar, va a ser bien directo, estilo Shakira. Yo soy ShakiShaw y el otro es Piquétin», contó Leslie Shaw para las cámaras de «Magaly TV La Firme».

Un mensaje para Flavia Laos y Mayra Goñi

Pero ahí no paró la cosa. El programa de Magaly Medina también le preguntó a Leslie Shaw qué es lo que piensa de las declaraciones que dieron Flavia Laos y Mayra Goñi sobre el trato que tiene la cantante con otros artistas.

Al respecto, Leslie Shaw dio a conocer que no le importa lo que ambas influencers digan de ella. Lanzó una indirecta sobre que mejor hablen con su… imaginación en vez de andar criticándola. «Hablen con mi c… Hablen con mi c…. En vez de hacerme la patería, a ver si les invito hacer una canción conmigo, para que aprendan. Pero ya no, ya no, la mala vibra (..) Así me sacudo la mala vibra», mencionó Leslie.

Mira también: ¡Se acabó el amor! Austin Palao y Flavia Laos ponen fin a su relación: “Caminos distintos”

Así que este conflicto entre Shaw y Hart, ¡sigue en el aire! Han 8 pasado años desde Hart presuntamente sacó los pies del plato con Olinda Castañeda y ambos terminaran su relación. Ella sigue enfocada en su música desde hace tiempo, mientras que Hart hace poco regresó a la música por hacerse tendencia en TikTok.