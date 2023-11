«No va a renunciar» Juan Reynoso seguiría como DT del equipo peruano según su contrato

Muchos exigen que el DT Juan Reynoso se aleje de una vez por todas de la selección peruana. Sin embargo, el contrato del «Cabezón» plantearía algo muy diferente. Ante ello, Carlos Orozco contó en su programa de YouTube lo que este documento especifica sobre el papel de Juan Reynoso en la selección peruana. Recordemos que el pésimo desempeño del equipo peruano nos ha llevado a estar últimos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Juan Reynoso seguirá dirigiendo a la selección peruana?

Hinchas en todo el país exigen que Juan Reynoso ya no siga dirigiendo a la selección peruana, pues ha reflejado un mal desempeño y malas decisiones con el equipo bicolor. Incluso, luego de la último derrota en las Eliminatorias 2026, nos posicionamos como últimos en la tabla de posiciones. Ante ello, usuarios en redes sociales se muestran preocupados, pues consideran que no llegaríamos a clasificar al siguiente mundial de seguir con este pésimo rendimiento.

Por tal motivo, el comunicador Carlos Orozco habló sobre el contrato de Juan Reynoso y lo que dicho documento establece. «Se tomó a Reynoso porque cobraba mucho menos que Gareca. Muchísimo menos. Reynoso a estas alturas no va a renunciar. Cuando le preguntan en la conferencia de prensa sobre una posible renuncia dice que eso depende de la Federación. Las especificaciones de su contrato indican que si Reynoso se tiene que ir mañana, le tienes que pagar todo lo que resta del contrato (hasta el final de las Eliminatorias). A él y a su cuerpo técnico de todo el campeonato. ¿Cómo va a dejar esto la liquidez de la Federación? Ahorcada. Sean serios», comentó Orozco.

¿Nuevo DT para la selección peruana?

En medio del mal sabor por ser los últimos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, los fanáticos han propuesto a Jorge Fossati como una opción para dirigir a la selección peruana. A pesar que los primeros resultados de Juan Reynoso sean los mismos que tuvo Ricardo Gareca en su momento, muchos hinchas piden ya su renuncia. Sin embargo, ¿Es factible que Jorge Fossati entre como DT del equipo peruano?

Cabe resaltar que el entrenador uruguayo viene de triunfar con Universitario de Deportes en la Liga 1. Por ello, el estilo de juego que ha mantenido en el equipo crema ha llamado la atención de muchos. Ante ello, lo han propuesto como el nuevo DT de la selección peruana. No obstante, esto no se podría llegar a dar debido a que Jorge Fossati ya tiene un contrato con Universitario de Deportes por todo el 2024. Aún así, algunos sostienen que podría dirigir a la par a Universitario como a la selección peruana, No obstante, solo el tiempo dirá lo que sucederá con nuestra selección.