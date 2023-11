¡No va más! Javier Masías confirma que fue despedido de “El gran chef famosos” (VIDEO)

¡NO PUEDE SER! “El gran chef famosos” revolucionó la televisión peruana con su estreno el pasado 1 de mayo, ya que mostró caras totalmente nuevas. Uno de ellos es Javier Masías, uno de los jurados más queridos del programa de cocina, quien a base de sus ácidos comentarios se ganó el respaldo del televidente. Sin embargo, mediante sus redes sociales, confirmó que fue despedido por la producción del reality culinario, desatando gran revuelo entre los usuarios.

Javier Masías es despedido de “El gran chef famosos”

Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías son los tres jurados de “El gran chef famosos” y día a día sorprenden con sus ocurrencias. El jurado Masías es uno de los favoritos de los televidentes y se ha ganado el cariño de muchos.

Sin embargo, los días de Javier Masías en “El gran chef famosos” estarían contados, ya que según reveló en sus redes sociales, el equipo de producción del programa tomó la decisión de despedirlo.

“Me están despidiendo ante todos ustedes. Se los digo solo para que lo tengan presente. No me pidan libros porque he sido despedido al aire”, señaló Javier Masías. El video subido en su cuenta oficial de Tiktok fue titulado “Jurado Masías es despedido de “El gran chef famosos” por el equipo de jefes».

Sin embargo, todo esto se trataría de una broma por parte del jurado del reality culinario. Por ello, alegró a todos los fanáticos al revelar que, desde ya, el equipo de jefes de “El gran chef famosos” se está reuniendo para planificar una posible quinta temporada.

“En esta reunión estaban planeando si habrá o no quinta temporada, si volveremos el próximo año y con qué proyecto nos van a reemplazar cuando nos saquen, justo cuando Anita me informa que está planeando el programa sin mí. Listo chicos, muy lindo todo. Me voy a probar la comida de las palomas de la plaza San Martín. Si la calle se pone muy dura, me comeré también a las palomas”, acotó Javier Masías.

Reacción de usuarios

El video de Javier Masías generó diversas reacciones en los usuarios en redes sociales. Debido al cariño que se ha ganado por su participación en “El gran chef famosos”, los cibernautas empezaron a lamentar su posible partida.

“Nooo, el osito no se puede ir”, “Ay, Masías, me haces asustar”, “pensé que era verdad”, “por un momento pensé que te ibas”, “solo por ti veo el programa”, “si te ibas, “El gran chef famosos” no iba a ser lo mismo sin ti”, se pudo leer en las redes sociales.