¡No va más! Paolo Hurtado es retirado de Cienciano tras polémicas con Jossmery Toledo

El futbolista Paolo Hurtado se encuentra en el ojo de la tormenta, pues ahora el club en donde jugaba lo ha retirado. Luego de su polémico amorío con la modelo Jossmery Toledo, el club Cienciano decidió no renovar el contrato de ‘Caballito’ Hurtado. Ante ello, ya no jugará más con el club deportivo debido a los escándalos en los que se ha visto envuelto. Recordemos que durante los últimos días, este problema mediático estuvo en su peor momento, debido a los constantes enfrentamientos entre la modelo y el jugador. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Hurtado fue retirado de Cienciano

Debido a los constantes escándalos en los que se ha visto envuelto Paolo Hurtado con la modelo Jossmery Toled, el club del futbolista decidió no renovar su contrato. Por ello, retiraron a ‘Caballito’ Hurtado del plantel dejándolo fuera de los planes en el club para el 2024. Todo ello fue ocasionado debido al romance clandestino que tuvo con Jossmery Toledo, pues en los últimos días ha sido uno de los escándalos más sonados en la televisión. Cabe resaltar que han llegado hasta agredirse en zonas públicas y a insultarse en redes sociales.

Por estos motivos, el club Cienciano decidió separar de su plantel a Paolo Hurtado. «El jugador ya no pertenece al club Cienciano desde el día sábado. Ellos tienen un contrato con el club hasta el último partido de la temporada. Él no está en el proyecto 2024. Todo bien. Vuelvo a decirte, ya no es jugador nuestro y creo que hasta ahí compete opinar», sostuvo Sergio Ludeña, director del club del Cusco. «Tampoco es jugador del club. NO hemos pensado en renovar con él, tampoco está dentro de los planes del club», añadió.

Agresiones entre Jossmery Toledo y la familia del futbolista

La modelo Jossmery Toledo se comunicó con Rodrigo González para brindar su versión de los hechos sobre el altercado en el centro comercial. Ambos mantuvieron una conversación en donde la extombita aseguró que nunca estuvo persiguiendo a la familia de Palo Hurtado y que se encuentra solicitando las cámaras de seguridad del centro comercial. Ante ello, el popular «Peluchín» le aseveró que ahora se trata de la palabra de la modelo contra Kiara Fuentes.

«Eso es mentira Rodrigo. Todos han visto en mis historias que yo tenía un día de spa con mi prima. Fui a almorzar al centro comercial y me mentí al estacionamiento vip. Para aclarar, ni sé cuál es su auto. No me interesa saberlo. Lamentablemente fue una coincidencia. Yo apenas me estacioné y pasaron por mi lado agrediéndome esperando que me bajara del auto. Yo estoy pidiendo las cámaras de seguridad para que vean la hora que ingreso. En ningún momento quisiera tener contacto con ninguna de esas personas violentas. No es lógico que yo pida garantías y luego estar de espía», contó Jossmery Toledo en su conversación con Peluchín.