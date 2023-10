«Te llamé 10 mil veces»: Jossmery Toledo buscó a Paolo Hurtado un día antes que Rosa Fuentes diera a luz

Recientemente la conductora de televisión Magaly Medina reveló conversaciones entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado que datan del 13, 17 y 18 de octubre. Es decir, días antes que Rosa Fuentes diera a luz al tercer hijo del futbolista, la modelo estuvo buscando y llamando insistentemente a Paolo Hurtado. Ante ellos, muchos usuarios en redes sociales mostraron su indignación al respecto. Recordemos también que hace unos días la extombita denunció en sus redes sociales que fue víctima de agresión por parte de los familiares del jugador. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Defiende su versión! Jossmery Toledo contó detalles de la “agresión” que sufrió por parte de la familia de Paolo Hurtado

Jossmery Toledo buscó insistentemente a Paolo Hurtado

La conductora Magaly Medina mostró más chats entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo en donde la modelo le exigía al jugador para volver a encontrarse. Incluso, le habría llamado varias veces buscando comunicarse con él, según lo que mostró la popular ‘Urraca’ en su programa.

«¿Por qué no contestas? Te estoy llamando diez mil veces. Te crees pendejo (…) Entonces dile a la mamá de tus hijos que me vas a ver ¿o se lo digo yo?», se puede apreciar en los chats revelados por Magaly Medina. Incluso, en otro de los chats se puede evidenciar la molestia de la modelo. «Ya me candé de que me agarres de huevona, me mientas, te hagas el huevón, desde el sábado estás raro, cach… con otra, anda con la otra», se puede leer en el chat.

También te puede interesar leer: ¡Defiende su versión! Jossmery Toledo contó detalles de la “agresión” que sufrió por parte de la familia de Paolo Hurtado

Denunció agresión por parte de la familia del futbolista

Luego de la «agresión» contra Jossmery Toledo por parte de la familia de Paolo Hurtado, la modelo se comunicó con Rodrigo González para brindar su versión de los hechos. Ambos mantuvieron una conversación en donde la extombita aseguró que nunca estuvo persiguiendo a la familia de Palo Hurtado y que se encuentra solicitando las cámaras de seguridad del centro comercial. Ante ello, el popular «Peluchín» le aseveró que ahora se trata de la palabra de la modelo contra Kiara Fuentes.

«Eso es mentira Rodrigo. Todos han visto en mis historias que yo tenía un día de spa con mi prima. Fui a almorzar al centro comercial y me mentí al estacionamiento vip. Para aclarar, ni sé cuál es su auto. No me interesa saberlo. Lamentablemente fue una coincidencia. Yo apenas me estacioné y pasaron por mi lado agrediéndome esperando que me bajara del auto. Yo estoy pidiendo las cámaras de seguridad para que vean la hora que ingreso. En ningún momento quisiera tener contacto con ninguna de esas personas violentas. No es lógico que yo pida garantías y luego estar de espía», contó Jossmery Toledo en su conversación con Peluchín.