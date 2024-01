¡Otra “bomba”! Renzo Schuller y su impactante comentario tras no aparecer en avance de Esto es Guerra 2024

¡Se viene con todo! Esto es Guerra anunció por todo lo alto su retorno a las pantallas de la televisión peruana. El reality de competencia promete dar que hablar esta temporada y ya se anunció la presencia de Katia Palma y Cristian Rivero en la conducción junto a Johanna San Miguel. La ausencia de Renzo Schuller en el avance de EEG es notoria y el conductor no dudó en responder fuerte y claro mediante sus redes sociales. ¿Por qué no sale en el avance? Entérate más detalles aquí.

No aparece en el avance

Esto es Guerra dejó las vacaciones de lado y anunció por todo lo alto su regreso a la televisión peruana este martes 23 de enero. En el avance se ve a una misteriosa mujer caminando bajo unas estructuras metálicas y viendo en varias pantallas la foto de Johanna San Miguel. De inmediato procede a apagarlo para darle paso a un misterioso hombre que hace lo mismo con la fotografía de Renzo Schuller.

Ambos “misteriosos” personajes serían Cristian Rivero y Katia Palma, quienes se unirán al programa desde este martes 23 de enero. “Otra vez juntos, pero en esta cancha”, se escucha decir a la actriz cómica. “YO SOY… él que nunca pensaron ver aquí”, agrega Cristian Rivero.

Tras lo dicho por Katia Palma y Cristian Rivero, aparece Johanna San Miguel notoriamente sorprendido. Lo que más llamó la atención fue lo dicho por la popular “Chata”, quien dio a entender que Renzo Schuller no va más en la conducción de Esto es Guerra.

“Renzo (Schuller) dio el primer paso. Llegó el final, pero yo no me voy a ir por la puerta falsa”, señaló Johanna San Miguel.

¿Renzo Schuller se va de Esto es Guerra?

Tras el avance de la temporada 2024 de Esto es Guerra, diversos usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre su futuro. En los fanáticos de los combatientes causó gran conmoción el no ver a, quizás, el último emblema de Combate en el spot publicitario.

Sin embargo, no todo estaría perdido, ya que recientemente, Renzo Schuller utilizó sus redes sociales para mandar un fuerte mensaje. En el video compartido en sus historias de Instagram, se ve al conductor de televisión observando lo que sería el avance del programa.

Su sorpresa es grande cuando Cristian Rivero apaga la pantalla que tenía su rostro y la respuesta de Renzo Schuller no se hizo esperar. “A mí no me vas a apagar la tele”, fue el tajante mensaje que expresó el actor en sus historias de Instagram.

¿Regresará a luchar por su lugar en la conducción? Este 23 de enero habrá más luces de lo que será la temporada 2024 de Esto es Guerra. Lo que sí es seguro que este año habrá más enfrentamientos.