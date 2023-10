«Estoy asustada aún no lo creo», Paloma Fiuza revela su situación tras terrible accidente en ‘EEG’

Paloma Fiuza reapareció a través de sus redes sociales para compartir con sus seguidores su estado actual tras sufrir una grave lesión mientras cumplía uno de los retos en ‘Esto es Guerra’.

La chica reality se mostró bastante afectada después de lo sucedido ya que no quería dejar el programa y porque, además, tenía muchos planes personales que por ahora les tendrá que poner un alto.

Apenada, pero con la cabeza arriba

Paloma Fiuza usó sus redes para actualizar a sus seguidores cuál es su diagnóstico y qué planes tiene de aquí para adelante tras haber sufrido una lesión que, al parecer, le movió de su sitio la rodilla izquierda.

Este incidente provocó que la competidora deje temporalmente ‘EEG’ para que se enfoque en su recuperación y en sus terapias para volver a las canchas mucho más recargada y totalmente apta para cualquier desafío.

«Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un largo camino de recuperación», empezó diciendo la modelo quien mostró un semblante cansado y agotado a raíz de la intervención.

Además, confesó que todavía no cree todo lo que le pasó pues imagina que es un sueño la lesión que sufrió y que la obligó detener todos sus planes.

«No les voy a mentir estaba muy asustada y creo que aún no puedo creer lo que me pasó. Pero las cosas pasan por algo y ahora me toca recuperarme y estar bien, y lo voy a hacer», siguió diciendo.

Recalcó que la paciencia será una virtud que tendrá que poner a prueba pues el proceso de recuperación tomará su tiempo por lo que Paloma deberá ser una mujer valiente y paciente mientras tanto.

Finalmente, terminó agradeciendo el apoyo y mensajes de todos sus seguidores quienes al igual que sus amigos y familiares se encuentran preocupados por la salud de la brasileña.

Terrible accidente

El pasado 27 de setiembre Paloma Fiuza sufrió una lesión muy grave en la rodilla comprometiendo su estadía en ‘EEG’ por lo que fue llevada de emergencia para que pueda ser atendida lo más pronto posible.

El último programa Paloma concursaba en uno de los retos del programa que al inicio no parecía de gravedad.

Sin embargo, minutos después la modelo gritaba del dolor y es que al parecer su rodilla había sufrido una fuerte lesión.

Sus compañeros junto con el personal médico acudieron a la ayuda de paloma quien minutos después fue puesta en una silla de ruedas ya que no podía caminar.

Johanna San Miguel pudo hablar con Paloma y la modelo pudo contar qué había pasado exactamente en el momento del accidente.

«Sentí que mi rodilla se salió de su lugar», dijo entre lágrimas.

Por lo que los conductores y la producción determinaron que es mejor que se recupere en casa siguiendo los consejos del doctor.

Ya que esta no sería una lesión leve pues compromete su rodilla y si no lleva una correcta recuperación podría traerle consecuencias al futuro.

«No quiero irme no me gusta descansar, pero si es lo que tengo que hacer voy a hacerlo», dijo Paloma recibiendo el apoyo de sus amigas en el programa.