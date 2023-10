«Para perdérselo en familia»: Usuarios critican actuación de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos en novela (VIDEO)

La novela protagonizad por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos vuelve a captar la atención de los internautas en redes sociales. En esa ocasión muchos usuarios criticaron y hasta dejaron graciosos comentarios sobre una de las escenas entre ambos actores. Los personajes de Lito y Lara se mostraron cercanos y, teniendo en cuenta el contexto de los actores, muchos internautas hicieron tendencia sobre este momento en las redes sociales. Conoce qué fue lo que dijeron los internautas en la siguiente nota.

Usuarios reaccionan a escena entre Aldo Miyashiro y Érika Villalobos

La polémica novela ‘Perdóname’ que es protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos ha sido blanco de críticas en muchos momentos, ya sea por los actores o las escenas. En esta ocasión, muchos usuarios criticaron la escena en la que se les puede ver juntos a Lito y Lara. Ante ello, se refirieron a que las escenas son muy similares a la vida privada de lo actores, teniendo en cuenta su separación luego del ampay de Aldo Miyashiro.

Ante la escena que fue tendencia en redes sociales, muchos usuarios se atrevieron a comentar al respecto. «No he visto la serie. Pero tan solo ver esta escena, ya me causa risa», «Qué interesante. Lo que me voy a perder ese día», «Para perdérselo en familia», «En efecto, es cine», «Esas lágrimas no fueron actuadas jaja», «Cada vez más canon», «Da sueño», «Un óscar para Aldo», fueron alguno de los comentarios de los usuarios en las redes. Incluso, Magaly Medina se burló del bajo rating de la novela en los últimos días.

¿Bajo rating de la novela?

En uno de sus recientes programas, Magaly Medina habló sobre la poca acogida que ha tenido la novela ‘Perdóname’. A pesar que las expectativas fueron altas, los números no reflejan lo mismo actualmente. Incluso, muchos usuarios solo se limitan a ver clips en redes sociales y no la propia novela emitida en América TV.

Por este motivo, la conductora Magaly Medina realizó duras críticas contra la novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos. «Es humillante son cifras humillantes las que ha conseguido esta telenovela, ni el guion ha logrado conectar con el público. La gente los percibe mal, la gente lo ha notado y nosotros se lo advertimos» señaló la popular Urraca.