«Parece Pablo Mármol», usuarios vacilan en redes a Mario Hart por su nuevo look

Mario Hart ha dejado sorprendidos a propios y extraños con su atrevido cambio de look, es por ello que los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y se fueron con todo.

Está vez el popular «Chato» optó por un tono de cabello rubio claro, este nuevo estilo realza su apariencia y hasta recibió los elogios de su pareja Korina Rivadeneira.

Lo vacilan

Mario Hart nuevamente hace noticia, pero esta vez no por su carrera musical sino por su nuevo cambio de look y es que ha desatado suspiros, pero también se ha prestado para la burla de algunos cibernautas que no pudieron con su genio.

«Es un duende gringo», «Y ese gringo», «Te ves mucho más joven», «Con el permiso de tu esposa, que guapo estás», «Se te ve chistoso pareces un duende viejo», «Pareces Sayayin pero sin HD», «Parece Pablo Mármol», fueron algunos de los comentarios.

A pesar de ello, Mario Hart siempre mantiene la buena actitud y se toma todos los comentarios deportivamente sí que le afecte pues prefiere hacer la vista gorda a opiniones que no le sumen.

Sin embargo, eso no sería todo ya que el mismo Mario público las fotos de su nuevo cambio y dejo un mensaje misterioso.

«Las novedades llegan con cambios», escribió Mario en la publicación.

No se sabe si es porque está preparando nuevo material musical o porque tiene algún proyecto personal entre manos, es algo que el mismo Mario revelará en los próximos días.

Cosechando logros

Mario Hart no deja de cosechar logros en su carrera y es que no solo viene teniendo éxito como cantante, sino también como piloto de autos, además que es a lo que se dedica hace muchos años.

Esta vez el esposo de Korina Rivadeneira ganó el Master Max Rotax Racing Campeonato 2024 y ocupó nada más y nada menos que el primer lugar.

«Gran forma de terminar el fin de semana! Después de una noche intensa con 2 shows previos a la carrera, y un inicio de competencia un poco accidentado, pudimos rescatar una victoria en el campeonato de Karting», escribió Hart.

Era de esperarse que Mario asista a ese campeonato con la compañía de su familia, sin embargo, fue su hijo Mario Junior quien lo acompañó al podio para la respectiva premiación.

«Y podio con mi chibolo», dice el mensaje de Mario Hart.

A pesar de haber sido duramente criticado estas últimas semanas por usuarios y por Leslie Shaw quien puso en tela de juicio su talento para la música. El piloto se ha enfocado en seguir trabajando en sus temas musicales y en sus proyectos personales.