¿La cuarta la vencida? Paula Arias retoma su relación con Eduardo Rabanal y usuarios la critican

Paula Arias da de que hablar nuevamente y es que la salsera al parecer retomó su relación por cuarta vez con Eduardo Rabanal, sin embargo, no quiso dar detalles de su romance.

La salsera fue entrevistada y cuestionada por haber regresado nuevamente con el jugador, pero al parecer en esta oportunidad Paula ya no brindará más detalles de su vida personal para evitar más especulaciones.

Nuevamente enamorada

Paula Arias confirmó que retomó su romance con Eduardo Rabanal después de rumores de su reconciliación, la salsera finalmente aseveró que lo que se ve no se pregunta.

«No hablo de mi vida privada, lo que se ve ya no se pregunta. Yo ya no tengo que dar explicaciones, no le tengo que dar cuentas a nadie, es mi vida, yo no hago daño a nadie, no me meto con nadie”, manifestó Paula.

Pues en reiteradas ocasiones la salsera fue cuestionada pues su relación había terminado por las conversaciones hot que tuvo Rabanal junto a otra chica, esto marco el fin de su relación pero no por mucho.

Por otro lado, Paula sigue luciendo su anillo de compromiso, no se sabe si realmente se va a casar o si ya tiene alguna fecha para su unión con el pelotero.

«No sé, yo no hablo de fechas y nada. Yo tranquila sigo en la música”, expresó la líder de ‘Son Tentación’.

Hace algunas semanas Paula fue captada junto a Eduardo saliendo de un establecimiento, ambos fueron entrevistados, sin embargo, prefirieron evitar dar declaraciones.

Incluso, la salsera aseveró que la seguirán viendo junto a Rabanal pues hasta la actualidad continúan trabajando juntos.

Por otro lado, usuarios no dudaron en chancar a la cantante por seguir en una relación al parecer tóxica.

«Veamos cuanto les dura», «¿No hay más chicos en el mundo?», «Que poco se quiere Paula», «No está bien mentalmente y siempre regresará con él», comentaron algunos.

Feliz con su nuevo retoquito

Paula Arias se dejó ver en sus redes sociales con sorprendente cambio físico.

Pues la cantante ya había anunciado que se sometería a algunos cambios estéticos para verse mucho mejor.

«En las mejores manos», escribió la salsera evidenciando el arreglito en su nariz luciendo un perfil mucho más refinado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Arias (@paulatentacion24)

Asimismo, agradeció a sus doctores de confianza tras haberse sometido a un drenaje linfático recientemente.

Como se recuerda, hace algunos días atrás la salsera publicó imágenes donde se le ve vendándose las piernas para someterse a una intervención quirúrgica.

Actualmente, Paula se encuentra orgullosa de sus resultados físicos tanto así que no deja de presumirlos en redes sociales.

Donde se ha lucido bailando luciendo sus curvas de infarto.