“Pedí tu cabeza”: Magaly Medina hace fuerte confesión tras salida de Juliana Oxenford de ATV

¡No la pasa ni con agua! Juliana Oxenford es una de las periodistas más rankeadas a nivel de periodismo independiente en el país. Muchos están de acuerdo con el estilo directo y frontal, mientras que a otros no les agrada. Su salida de ATV motivó la burla de muchos cibernautas en redes sociales y de Magaly Medina, su ahora excompañera de casa televisiva. Tras su último programa, la “Urraca” realizó una sorprendente confesión y señaló que fue ella quien pidió su “cabeza”.

Magaly Medina arremete contra Juliana Oxenford

Juliana Oxenford se despidió de todo su público el último viernes 15 de diciembre. “Al estilo Juliana” no va más en ATV y una de las más felices y críticas contra la periodista es Magaly Medina.

La “Urraca” no perdió el tiempo y volvió a criticar a Juliana Oxenford. Sin embargo, esta vez dio un revelador detalle que evidenciaría aún más la mala relación que tenían ambas en ATV. Magaly confesó que fue ella quien pidió la salida inmediata de la comunicadora, sin embargo, esto lo hizo durante las elecciones 2021.

«Ahora que ya no estás, te lo puedo decir. Yo no he pedido tu cabeza, ahora no, este año no. Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista. Yo no soy aprista, ni fujimorista, no me pongan etiquetas, yo soy de derecha», señaló Magaly Medina.

Sin embargo, Magaly Medina también reconoció que no le hicieron caso a su pedido y reiteró que ella no toma las decisiones en ATV.

«Si la pedí, cierto, pero la pedí hace tiempo, cuando hablaba de eso y defendía a Castillo. (…) Te lo digo, si lo pedí, pero soy la última rueda del coche, pero no me hicieron caso y te renovaron el contrato«, agregó la “Urraca”.

“Alguien poderoso pidió mi cabeza”

Las declaraciones de Magaly Medina, pese a que señala que no son recientes, calzan perfecto con lo revelado por Juliana Oxenford en su programa del jueves.

En ese contexto, la comunicadora afirmó que una persona vinculada al canal de San Isidro solicitó su cese como empleada de la mencionada cadena televisiva. Además, mencionó que posee pruebas de que en ciertos grupos de chat de altos funcionarios de la empresa se burlan de ella.

«Aquí hay alguien muy poderoso que ha pedido mi cabeza, razón por la cual me voy. Yo siempre voy a agradecer la libertad que he tenido en este canal y aborrecer a muchas personas que, estando en este canal, se encargan de hablar de mí y burlarse todos los días en chats, donde participan gerentes y productores. Yo soy periodista y tengo buenas fuentes, tengo capturas de chats», expresó.