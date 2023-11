¡Perdón por tan poco! Oliver Sonne fue captado triste por no debutar con el equipo peruano y usuarios le muestran su respaldo

Oliver Sonne continúa sin debutar con la selección peruana. Las decisiones de Juan Reynoso han molestado al «vikingo», pues hasta la fecha se ha mantenido en la banca. Incluso, muchos usuarios en redes sociales esperaban verlo jugar en la última fecha ante Venezuela. No obstante, resultó ser otro encuentro en el que no pudimos apreciar el juego del ya querido Oliver Sonne. Por si fuera poco, el jugador había posteado un mensaje alentador en sus redes sociales y hasta personalizó su canillera para el encuentro contra la Vinotinto. No obstante, a la fecha aún no debuta con la Bicolor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios lamentan que Oliver Sonne aún no haya debutado

Oliver Sonne llegó desde Dinamarca con la intención de jugar para la selección peruana. Incluso, se llevó a cabo una tarea titánica para que el «vikingo» sacara su DNI. Sin embargo, hasta ahora solo se ha mantenido en la banca debido a las decisiones de Juan Reynoso, quien no lo ha metido al campo de juego. Ante ello, muchos usuarios sostienen que Oliver Sonne se mostró frustrado en el último encuentro de la Bicolor ante la Vinotinto.

Incluso, el jugador posteó en sus redes sociales un mensaje motivador previo al encuentro contra Venezuela, en donde sostuvo que «La Casa se respeta». Además, había personalizado su canillera, pues se tenía pensado que en este encuentro debutaría ante la selección venezolana. Sin embargo, las decisiones de Juan Reynoso impidieron este hecho. Por tal motivo, el jugador se lució bastante frustrado ante el encuentro contra la Vinotinto, pues el partido resultó en un empate, lo cual nos hace continuar últimos en la tabla.

¿Tiró la camiseta de la selección?

Recordemos que todo apuntaba que Oliver Sonne debutaría con la selección en este último encuentro contra Venezuela. Sin embargo, no fue así por las decisiones de Juan Reynoso. Incluso, el «Cabezón» sostuvo que el «vikingo» tendría unos minutos contra la Vinotinto, pero otra fue la realidad.

Ante ello, captaron al jugador frustrado al acumular otra fecha más en la banca y sin debutar con la selección peruana. Por tal motivo, captaron al jugador de 23 años tirando la camiseta de la selección peruana como una señal de enojo y frustración. «Tiró la camiseta, Sonne. No le generó ninguna gracias que Reynoso, públicamente, no cumpla su palabra», señaló un reportero.