«Me va mucho mejor», Policía peruana migra a EE. UU y trabaja en comida rápida

La expolicía peruana no lo pensó dos veces y decidió emigrar a los EE. UU en busca de un futuro mejor.

Su caso ha sido tan viral en tiktok que diversos usuarios han aplaudido la valentía de la mujer para dejarlo todo en su país natal y buscarse oportunidades fuera del Perú.

Un futuro mejor

Hoy en día diversos jóvenes deciden dejar su país natal en busca de un mejor futuro con una calidad de vida de la que pueden disfrutar. Este fue el caso de una ex policía de tránsito quién decidió emprender una aventura fuera del Perú en busca de un beneficio.

Su historia ha sido motivo de celebración para cibernautas que encuentran en ella un ejemplo a seguir, pues la mujer ahora se desempeña trabajando en McDonald’s, un centro de comida rápida famosa a nivel mundial.

La joven contó que había estudiado en el Perú para servir a la Policía Nacional como agente de tránsito pero no estaba satisfecha con los resultados.

Es así que decidió irse a vivir a territorio norteamericano teniendo en cuenta que dejaría atrás su cargo de oficial de policía. La joven confesó también que esa carrera le costó mucho terminar, pero decidió por tener un futuro que le permita vivir tranquila.

«Cuando empiezas a sentirte como en casa en el nuevo país al que te mudaste. Feliz», se Lee en la descripción del video de tik tok.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse miles de usuarios respaldaron su decisión a la hora ex policía:

“¿Tan mal te fue como policía en el Perú?”, “Estoy haciendo lo mismo”, “Diez años en la PNP siendo Dinoes, me aventuré hace 7 meses a este país y gracias a Dios me va bien. Solo, pero trabajando duro. Este país no es para todos”, comentaron.

Y es que, según estudios, de acuerdo a los últimos datos publicados por la ONU, 1.519.635 emigrantes, lo que supone un 4,66% de la población de Perú.

Si lo comparamos con el resto de los países vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio. Ya que está en el puesto 76º de los 196 del ranking de emigrantes. Es por ello, que miles de peruanos se van en busca del popular ‘sueño americano’, con la esperanza de poder encontrar alguna oportunidad laboral que les permita mantenerse y mantener a sus familiares.