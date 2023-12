¿Por soberbio? Mister Peet revela que descartó estar en “El gran chef famosos, la revancha”: ¿qué pasó?

¡Mister soberbio! “El gran chef famosos” arrancó con todo su quinta temporada llamada “La Revancha”. En esta nueva edición del reality culinario, los participantes más queridos regresan a la competencia, sin embargo, hay varios que hasta ahora no hacen su aparición. Uno de los más aclamados es Mister Peet, quien llegó hasta la última semana de la segunda temporada. El comentarista deportivo sorprendió recientemente con sus declaraciones y reconoció que descartó estar en la nueva entrega del programa.

¿Qué pasó con Mister Peet?

Durante la segunda temporada de “El gran chef famosos”, Mister Peet se convirtió en el favorito de miles de televidentes. Su eliminación viene siendo, hasta ahora, una de las emotivas en la historia del programa.

Por ello, su ausencia en “La Revancha” de “El gran chef famosos” sorprendió a los fanáticos del reality culinario. Muchos pensaron que se debía al escándalo sucedido hace unas semanas en su programa “A Presión”, donde se le acuso de verter comentarios xenófobos y machistas contra las mujeres venezolanas, sin embargo la realidad es otra.

Pese a que hasta el propio Ministerio de la Mujer se pronunció al respecto, Mister Peet reveló que fue convocado para “La Revancha” de “El gran chef famosos” mucho antes de su polémica. Sin embargo, debido a cruce de horarios, no pudo dar el sí para esta temporada.

“Yo conversé con la gente de ‘El Gran Chef’ hace algún tiempo, pero yo ya había asumido un compromiso como imagen de una campaña publicitaria. Las grabaciones coincidían con las del Gran Chef, por eso les dije que no podía porque ya había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a.m. y salía 6p.m., ahora me dijeron que es de 8 a.m. a 5 p.m., pero igual no podía”, explicó Mister Peet.

Sin soga ni cabra

Mister Peet arriesgó y rechazó la oferta de “El gran chef famosos”, sin embargo, el contrato con la campaña publicitaria se disolvió debido a sus polémicos comentarios. Esto le queda como experiencia a la voz en off de Combate, pero señala que no se arrepiente de sus decisiones.

“Me quedé sin soga ni cabra, lo que arreglué se vino abajo, pero así es la vida, no hay por qué detenerse”, indicó.

@latina.pe #ElGranChefFamosos 💔 NUNCA TE OLVIDAREMOS MR. PEET 🥹 ➡ Mira @El Gran Chef Famosos a través de la señal de Latina y Latina.pe 🍽 📺 ♬ sonido original – Latina Televisión

Pero, para alegría de todos sus seguidores y del programa, no descartó ingresar a “La Revancha” de “El gran chef famosos” en los próximos días.

“Le agarré mucho cariño a la productora, pero por cuestiones de tiempos no iba a estar en esa temporada (…) No hay que arrepentirse ni nada, las cosas pasan por algo. Lo más importante es lo que pasa y no lo que pudo haber pasado. Luanita (su fan), lamento no estar alegrarte desde El Gran Chef, pero en algún momento voy a estar por ahí”, precisó.