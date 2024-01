«Prefiero ser sincero»: Emanuel Noir, vocalista de Ke-Personajes, marca distancia de Marcelo Tinelli

La banda Ke personajes, liderada por Emanuel Noir, afirmó durante una rueda de prensa realizada en un hotel de Miraflores que nunca participaría en el programa de Marcelo Tinelli. Expresaron que sienten que el presentador no muestra autenticidad. Además, destacaron que todo lo experimentado en su vida personal y artística ha valido la pena para alcanzar el éxito actual. Conoce qué fue lo que dijeron sobre la actual pareja de Milett Figueroa en la siguiente nota.

Emanuel Noir marca distancia de Marcelo Tinelli

En una reciente rueda de prensa realizada en un hotel de Miraflores, los integrantes de la popular agrupación Ke-Personajes hablaron sobre su trayectoria artística. Sin embargo, llamó la atención el concepto que tiene el vocalista de la banda sobre Marcelo Tinelli. Y es que Emanuel Noir no considera que el presentador de televisión argentina sea una persona auténtica. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas por los medios presentes en la rueda de prensa.

Luis ‘Papelito’ Cáceres mencionó que Marcelo Tinelli le comentó que intentó invitarlo a participar en su programa ‘Bailando’, específicamente para interpretar la canción ‘Finde’, la cual Milett Figueroa cantó al presentador argentino. Sin embargo, Cáceres fue claro al afirmar que no tiene intenciones de estar en el set de Tinelli.

“Nunca (estaría en su programa)… No me interesa nada de esa persona, no soy partidario de las personas que adquieren o utilizan de la cotidianidad una manera falsa de manejarse. Entonces prefiero ser una persona sincera que no por un negocio, este micrófono o esa luz que está alumbrándome crear un vínculo de amistad con vos, para que cuando esa luz se apague vos, a mí no me saludes. Yo soy criado de una manera frontal y sincera”, señaló.

Rotundo éxito

De igual forma, la agrupación también habló sobre su trayectoria artística, la cual ahora goza de gran éxito a nivel internacional. Ante ello, Emanuel Noir mostró su total agradecimiento con el público por la gran acogida mostrada.

«Sí, valió la pena estar en el desierto mucho tiempo, valió la pena el éxodo, pero no sé si estamos en el tope, porque la banda todavía tiene para más, pero disfrutamos del amor, de las cosas buenas de la vida. Hoy aspiro a vivir mejor, disfrutar de lo que podemos o como podemos con mucha disciplina, nos esforzamos y devolvemos lo mismo», declararon para un medio local.