¡Preocupado! Carlos Álvarez volvió a recibir amenazas por parte de delincuentes que ponen en riesgo su vida

El humorista Carlos Álvarez reportó que una vez más ha sido objeto de amenazas por parte de delincuentes. Ante esta situación, se presentó en las instalaciones de la Dirincri para formalizar la denuncia. En ese sentido, él solicitó que se inicie una investigación al respecto, ya que no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas. Incluso, detalló que se trataría de una banda de delincuentes del extranjero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Álvarez preocupado por amenazas

El popular cómico contó que ha vuelto a ser blanco de amenazas por parte de delincuentes. Ante ello, se mostró preocupado y decidió realizar la denuncia respectiva en las instalaciones de la Dirincri para que se investigue el caso. Incluso, detalló que se trataría de una banda criminal de extranjeros, la cual le realizó dos videollamadas. No obstante, el humorista Carlos Álvarez no contestó. En una tercera llamada es cuando decide responder y recibió la amenaza.

“Tengo entendido que son bandas extranjeras. Todo lo tiene la Dirincri, donde ya soy caserito, porque tengo varias denuncias. El día de ayer (jueves) recibí dos videollamadas con el código de Indonesia, parece que hay algo bastante raro. Yo no contesté, pero en la tercera llamada me dijeron ‘no te metas con las bandas extranjeras, métete con los peruanos, si no, ya sabes el final’ y me cortaron”, declaró para un medio informativo.

No es la primera vez

Por otro lado, informó que proporcionó todo ese contenido a la División de Alta Tecnología de la Policía, con el objetivo de que se realicen las investigaciones necesarias «para dar con estos miserables». Es relevante recordar que en mayo de 2023, Álvarez denunció que desconocidos dejaron una bala en su residencia como amenaza. En una entrevista concedida al programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén en Mayo del 2023, el humorista explicó que ha estado recibiendo estas amenazas durante varias semanas, específicamente desde que comenzó a abogar contra la delincuencia tanto extranjera como nacional.

“He venido denunciando estas amenazas de muerte, que ya tienen varias semanas, porque estamos en una cruzada durante mucho tiempo contra la delincuencia extranjera y peruana”, empezó diciendo el comediante Carlos Álvarez en aquel momento.

“Fui a la Dirincri porque quería hacerlo de conocimiento público. Yo salía de mi casa a las 11:00 horas y encuentro una bala en la parte exterior del jardín de mi casa. No había ninguna nota, solo era una bala. Bueno, ahora este tema ya se encuentra en investigación”, comentó.