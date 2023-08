¡Qué saque la chaira! Alfredo Benavides tilda de “piraña” a Samahara Lobatón

¡La piraña del grupo! “La Casa de Magaly” ha reunido a personajes polémicas en esta edición y uno de ellos es Samahara Lobatón. La hija de Melissa Klug estuvo envuelta en algunos escándalos con Youna, el padre de su hija, y siempre se caracterizó por su fuerte y rebelde carácter. Por ello, Alfredo Benavides tuvo una corta conversación con Andrés Hurtado, “Chibolín”, y no dudó en tildar de “piraña” a la exchica reality.

También puedes leer: ¡No todo es felicidad! Brunella Horna hace desgarradora confesión sobre su embarazo

Alfredo Benavides llama “piraña” a Samahara Lobatón

Durante el segundo episodio de “La Casa de Magaly”, algunas rencillas y polémicas desconocidas salieron a la luz. Uno de los personajes más mediáticos de esta temporada del reality es Samahara Lobatón.

La exintegrante de Combate ha demostrado su rebeldía desde el inicio del reality, lo cual, al parecer, no ha sido del agrado de Alfredo Benavides. El cómico recibió a Andrés Hurtado en su llegada a “La Casa de Magaly” y de inmediato le dio un importante consejo.

“Ya sé con quien vas a chocar tú acá, pero horrible”, dijo Alfredo, causando la sorpresa del popular “Chibolín”. “La hija de Melissa Klug (Samahara Lobatón) es una piraña, una piraña”, agregó.

Magaly Medina no fue ajena a estos comentarios del artista peruano. La conductora de espectáculos advirtió a los participantes de su reality que los micrófonos que llevan están activos las 24 horas del día.

“Todavía hablan bien bajo, como para que no se le escuche. Se olvida que tiene los micrófonos ahí. Esto se pone bueno. Se está poniendo muy bueno señores”, señaló entre risas Magaly Medina.

También puedes leer: ¡Emocionada hasta las lágrimas! Brunella Horna reveló el sexo de su bebé: ¿hombrecito o mujercita? (VIDEO)

Mayores sorpresas

Según lo anunciado por la “Urraca”, los cruces entre Alfredo Benavides, “Chibolín” y Samahara Lobatón no serán los únicos que se verán en el reality. Gabriela Serpa y Fiorella Retiz se sacaron algunos “trapitos sucios” y todo sería por Aldo Miyashiro.

“Era mi jefe, hue**, haz tu show de dos. Te voy a decir que dejes de estar hablando huev** , porque son huev**… porque ese hombre esté casado y que tengas mucho cuidado. No te juegues así, Alfredo”, respondió Gabriela Serpa a Alfredo Benavides, ante la atenta mirada de Samahara Lobatón y compañía.

Luego, la exreportera de “La Banda del Chino”, Fiorella Retiz, insinuó que la actriz cómica había tenido un “affaire” con Miyashiro, lo cual desató la furia de Gabriela Serpa.

«Pero, por qué me reclamas tú, la que me tiene que reclamar es su mujer, tú no eres su mujer», arremetió Gabriela Serpa.