¿Quién es el hombre que robó el corazón de Lesly Águila? Esto dijo la cantante

la Lesly Águila es una querida cantante de cumbia que forma parte de Corazón Serrano desde hace muchos años. La artista siemore ha demostrado un gran cariño a su público y comparte cada momento de su vida. En esta ocasión, decidió responder ante una pregunta de sus seguidores y contar el hombre que le robó el corazón.

¿Quién es el dichoso hombre?

La cantante de Corazón Serrano, Lesly Águila, le gusta compartir momentos con sus seguidores que siempre la apoyan en cada momento y paso de su vida personal o artística. Por medio de sus historias dejó una caja de preguntas para que puedan realizarle.

Unas horas después, la artista Lesly Águila respondió a las preguntas de sus fans y entre ellas llamó la atención de una. Un seguidor de la cantante de cumbia le preguntó: «¿Quién es ese dichoso hombre que tiene tu corazón? Sigue brillando que Dios te bendiga».

Ante ello, la intérprete de ‘Olvídame’ comentó muy emocionada y con gran firmeza: «Mi papá, mis hermanos y mis sobrinos. Los hombres de mi vida que amo con locura».

Luego de ello, fue consultada por su estado de salud: «¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tus análisis ya salieron?». Lesly Águila a causa de esta pregunta confirmó que hoy le estarían entregando los resultados de los exámenes que se realizó hace algunos días de cardiología.

¿Qué sucede con Lesly Águila?

Hace algunos días, Lesly Águila decidió pronunciarse sobre su ausencia en algunos conciertos y su estado de salud actual. Indicó que se ha estado realizando diversos exámenes, pero especialmente en el área de Cardiología. Esto debido a unas complicaciones que venía sufriendo en las últimas semanas.

«No me encuentro bien de salud y por eso estoy realizándome diferentes exámenes médicos. Hoy me tocó en el Cardiólogo y ya voy por el segundo exámen», menciona la cantante por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales.

También, la cantante cuenta que en su familia suele ver esos casos de problemas del corazón y espera no tener ese mismo mal: «Ando preocupada la verdad, porque yo soy el sustento de mi hogar, de mi familia. He tenido mucha presión en el pecho, así como que me faltaba el aire. Son cositas que uno lo deja a veces de lado, pero sin la salud no hacemos nada».

Los seguidores de la cantante le han demostrado todo su apoyo para que siga adelante con su carrera y le brindan todo el apoyo emocional. Lesly Águila ha demostrado que tiene una gran fuerza y continuamente comparte mensaje sobre el amor propio en sus redes sociales.