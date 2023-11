“Quiero cach**”: Hermana de Rosa Fuentes expone candentes chats entre ¿Jossmery Toledo y Paolo Hurtado?

¡Caliente! El nombre de Kiara Fuentes salió a la palestra en “Chollywood” tras protagonizar una pelea con Jossmery Toledo en un estacionamiento. Tras quedar desmentida por las cámaras de seguridad del recinto, la hermana de Rosa Fuentes sacó su “artillería pesada” y expuso unas candentes conversaciones en sus redes sociales. Todo haría indicar que los chats en mención serían de Paolo Hurtado y la expolicía.

¿Kiara Fuentes expone chats entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo?

Se escribe un nuevo capítulo de la historia entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. Esta vez, Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes, salió con todo en sus redes sociales y expuso candentes chats que, aparentemente, serían de los personajes en mención.

Esto se da luego del tenso momento que protagonizó Kiara Fuentes con Jossmery Toledo, quien denunció la agresión por parte de la hermana de Rosa Fuentes. En los chats expuestos en sus redes sociales, todo haría indicar que la expolicía le rogaría a Paolo Hurtado para que puedan verse e incluso intercambian palabras subidas de tono.

“No nos engañemos, ya estás desgastado, por eso no me quieres ver. No voy a rogar para que me hagan el amor”, le escribe, aparentemente, Jossmery Toledo a Paolo Hurtado. El “Caballito” le responde que falta poco para el final de temporada y la expolicía no dudó en ponerse “caliente”.

“Yo te dije quiero cach**. Si tú no quieres, no haces nada por verme, te da igual. No queda de otra”, señala Jossmery. “Sí, por eso te digo si andas buscando quien te meta la pin**”, le responden.

El pantallazo fue acompañado de una descripción que hace notar que la persona en referencia sería Jossmery Toledo. “Señorita que tanto se hace la víctima, la ofendida. Sí tú misma lo pides”, se puede leer.

Hoy en historias que se suben y se borran para que les hagan captura: La hermana de Rosa que hace de Chaleco de Paolo Hurtado, suelta conversaciones bien cochinolas, donde se daría a entender que la Tombita le andaba pidiendo chiquitingo al Paolo! pic.twitter.com/K5Va2Azm6j — Pajita (@MeDicenPajita) November 3, 2023

¿Indirectas?

El concierto “Sexy Halloween” reunió a diversas figuras del espectáculo nacional como Samahara Lobatón, Vanessa López, entre otros, en el estadio de la San Marcos. Una presencia que llamó bastante la atención fue Jossmery Toledo, quien llegó fuertemente resguardada.

La expolicía estuvo junto a un grupo de amigas y se les vio bastante animosas en todo momento. Por ello, Jossmery Toledo y compañía no dudaron en cantar a viva voz el tema “Dices”, de “De la Ghetto”.

Esto habría sido algo “normal”, sin embargo, escondería un mensaje oculto. El video que fue compartido en redes sociales generó todo tipo de reacciones por la letra de la canción.

«Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo, y así no se puede», fue lo que entonó Jossmery Toledo, mirando defrente a la cámara y hasta señalando con el dedo, mientras que una amiga suya grita detrás de cámara: «¡Perro!». Esto fue compartido en las historias de Instagram de una de las asistentes. ¿Le dedicó el tema a Paolo Hurtado?