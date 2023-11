“Solo te pido que me respetes”: Piero Arenas le responde a Johanna San Miguel tras críticas en su contra

¡De candela! Johanna San Miguel y Piero Arenas se enfrentaron, una vez más, en pleno programa en vivo de Esto es Guerra. La conductora no toleró que el chiclayano cometiera una equivocación durante la competencia y no dudó en “explotar” en su contra. Por su parte, el guerrero no se quedó callado y le pidió a la “Chata” respeto para su trabajo y que no lo bajonee con sus ácidos comentarios.

Johanna San Miguel contra Piero Arenas

En la más reciente edición de Esto es Guerra, guerreros y combatientes lucharon punto a punto en las diferentes competencias que participaron. Sin embargo, empezando el programa, se vivió un tenso momento en el reality luego que Piero Arenas cometiera un error.

Esto no fue del agrado de Johanna San Miguel, quien de inmediato, al igual que lo hizo el miércoles, no pudo más y expresó toda su cólera. El guerrero no se quedó callado y, cansado de los ataques en su contra, expuso su posición frente a las críticas.

“Yo solo te pido respeto Johannita, es lo único que te pido. No sé porque menosprecias mi trabajo. No soy el único que se equivoca”, indicó Piero Arenas visiblemente afectado por las críticas en su contra.

Asimismo, Piero Arenas señaló que hay muchas cosas que no saben de él y ello podría estar afectando su nivel de competencia. Por eso, le pidió un poco más de comprensión a Johanna San Miguel, pero la reacción de la “Chata” dejó mucho que desear.

“Saben lo que pasa, que a mí el papel de víctima (en referencia a Piero), no me gusta, me da rabia, me da más cólera. Los guerreros que me conocen saben que no quiero papeles de víctima. Todos tenemos un trabajo, una responsabilidad. Todos mantenemos a nuestra familia, es nuestra vida personal. No mezclemos una cosa con la otra”, expresó ofuscada la conductora de Esto es Guerra.

Responde críticas

La vehemencia de Johanna San Miguel fue duramente criticada en redes sociales. Por ello, la conductora no dudó en responder con todo a sus detractores con polémicos mensajes.

“Mucha gente me está escribiendo a mi Instagram y me está diciendo cosas horribles, pero les voy a decir una cosa. A mí me importa mi equipo, porque allá donde ustedes están viendo, hay guerreros y guerreras que nos ven todos los días y es mi responsabilidad dentro del programa que mi equipo gane todos los días. Si yo veo un primer juego y colocan mal el número 4. ¿Cómo quieren que me sienta? Estoy harta”, señaló San Miguel luego de un error de Piero Arenas.